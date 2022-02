Con Linode Akamai cresce nel IaaS

Akamai Technologies ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Linode, uno dei fornitori di piattaforme infrastructure-as-a-service (IaaS) più intuitivi e affidabili. L’annuncio si è tenuto in occasione della recente conference call sui risultati finanziari del Q4 e della fine del 2021.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Tom Leighton, amministratore delegato e co-fondatore di Akamai Technologies: «L’opportunità di combinare le capacità di cloud computing di Linode, facile per gli sviluppatori, con la piattaforma edge e i servizi di sicurezza leader di mercato di Akamai, è una trasformazione per noi. Akamai è stato un pioniere nel business dell’edge computing per oltre 20 anni, e oggi siamo entusiasti di iniziare un nuovo capitolo della nostra evoluzione creando una piattaforma cloud unica per costruire, eseguire e proteggere le applicazioni dal cloud all’edge. Questa è una grande vittoria per gli sviluppatori che ora saranno in grado di costruire la prossima generazione di applicazioni su una piattaforma che offre scalabilità, portata, prestazioni, affidabilità e sicurezza senza precedenti».

Akamai con Linode, dal cloud all’edge

In tal senso, le moderne esperienze digitali, compresi gli ambienti virtuali come il metaverso, sono create attraverso la convergenza di media, intrattenimento, tecnologia, e-commerce, servizi finanziari e giochi online. Akamai è stato un partner chiave per i leader mondiali di questi settori per decenni, alimentando e proteggendo le applicazioni nel mondo multi-cloud e multi-piattaforma moderno. Insieme a Linode, che ha reso semplice, conveniente e accessibile per gli sviluppatori l’accesso al cloud computing, Akamai diventerà la piattaforma di elaborazione più distribuita al mondo, dal cloud all’edge.

Per Christopher Aker, fondatore e amministratore delegato di Linode: «Abbiamo creato Linode 19 anni fa per rendere la potenza del cloud più facile e più accessibile. Lungo la strada, abbiamo costruito una piattaforma di cloud computing a cui si affidano sviluppatori e aziende di tutto il mondo. Oggi, questi clienti si trovano ad affrontare nuove sfide in quanto i servizi cloud, diventano onnicomprensivi, includendo il computing, lo storage, la sicurezza e la delivery dal core all’edge. Risolvere queste sfide richiede un’enorme integrazione e scalabilità che Akamai e Linode hanno intenzione di riunire sotto lo stesso tetto. Questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per Linode e un importante passo avanti per i nostri clienti attuali e futuri».