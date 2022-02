5 trend per il futuro della cybersecurity

La sicurezza digitale è più importante che mai. Transazioni finanziarie, dati sensibili, procedure amministrative… sono tutti fenomeni avviati a una quasi totale digitalizzazione. Per quanto la rivoluzione digitale abbia sveltito i tempi, ha anche posto diverse sfide dal lato della sicurezza.

Scopriamo insieme dove si muoverà la cybersecurity negli anni a venire e cosa può essere fatto per aumentare gli standard a protezione di tutti gli attori.

Autenticazione a più fattori obbligatoria

Molte delle cyber minacce attuali si basano sul furto delle credenziali di accesso tramite diverse metodologie. Uno degli strumenti più potenti per limitare tale rischio è l’autenticazione a più fattori, spesso abbreviata dalla sigla anglofona MFA (multi-factor authentication).

Questa contromisura tecnica è utilizzata sempre più frequentemente in siti che proteggono dati sensibili come quelli di home banking o del mondo delle scommesse e slot online come Starcasino.it (a protezione degli account degli utenti tramite convalide delle operazioni con step ulteriori da completare previo l’invio di SMS, email o telefonate).

Ransomware sempre pericolosi

Fra i problemi di sicurezza più importanti negli ultimi anni, i ransomware continueranno a rappresentare una delle criticità di maggiore spicco. Essendo una delle strategie più lucrative per le organizzazioni criminali, è lecito aspettarsi che questo trend si rafforzerà, coinvolgendo aziende sempre più piccole, generalmente più vulnerabili dal lato della protezione digitale.

Sui forum specializzati si stanno formando vere e proprie strutture commerciali in cui il ransomware viene venduto come pacchetto completo, seguendo il modello del RaaS (Ransomware come servizio).

Ecco perché sarà importante proteggere le reti aziendali con VPN e formare le proprie risorse interne affinché siano in grado di rilevare con efficacia eventuali attacchi di phishing.

Più punti d’accesso in un mondo sempre più connesso

L’Internet delle Cose sta diventando sempre più una realtà. Il numero degli oggetti connessi continuamente alla rete è in aumento inarrestabile. Se questo offre interessanti opportunità per le aziende e facilita la vita degli utenti, rappresenta al tempo stesso una potenziale criticità.

L’aumento della superficie esposta agli attacchi e la maggiore attenzione mediatica verso il fenomeno potrebbero spingere sempre più organizzazioni criminali a tentare la strada dell’aggressione cybernetica, attraverso exploit zero-day (ovvero ancora sconosciuti) con numeri destinati a infrangere ogni anno il record stabilito nel periodo precedente.

Innovazione e aggiornamento

I sistemi informatici datati e inefficienti dovranno essere aggiornati o rimpiazzati quanto prima. Le soluzioni temporanee come patch e aggiornamenti di sistema non sono sempre sufficienti e per questo è necessario un intervento proporzionato al contesto per ottenere una protezione efficace.

La tutela dei dati

La data privacy, ovvero la protezione dei dati sensibili, è uno dei temi centrali del presente e del futuro. Le regolamentazioni nazionali e sovranazionali hanno tentato di tutelare gli utenti ma molto può essere ancora fatto.

I data breach, le violazioni di sistemi informatici che comportano una sottrazione dei dati personali, sono sempre più comuni e per questo risulteranno fondamentali nuove forme di protezione delle informazioni tramite nuovi standard di crittografia, frutto della tecnologia post-quantum.