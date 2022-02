Engineering con Red Hat nel cloud

Engineering, gruppo specializzato nel settore della digital transformation, consolida la collaborazione strategica con Red Hat, principale fornitore mondiale di soluzioni open source enterprise. Avviata nel 2018, la collaborazione tra le due aziende è cresciuta e si è intensificata nel tempo, tanto che oggi Engineering è Red Hat Advanced Business Partner e Red Hat Certified Cloud Service Provider.

Engineering intende rafforzare la collaborazione con Red Hat con l’obiettivo di supportare pienamente le nuove opportunità derivanti dai processi di transizione e innovazione avvalendosi di strumenti avanzati e specifici per la digital transformation. In questa trasformazione digitale, il passaggio al cloud ricoprirà un ruolo fondamentale, aprendo nuove e importanti opportunità in tutti i settori verticali, dalla modernizzazione delle infrastrutture IT alla crescente adozione di processi di automazione, fino alla creazione di soluzioni più affidabili e performanti in ambito di sicurezza e data management.

La collaborazione tra le due aziende offre un modello vincente per il mercato italiano: da una parte Engineering può offrire ai propri clienti alcune soluzioni di cloud open source per rendere più semplici, rapidi e affidabili i programmi di transizione al digitale, e dall’altra Red Hat può contare su un partner molto consolidato sul territorio con una vocazione all’innovazione e propensione a proporre ai propri clienti soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabio Momola, COO Engineering e CEO Engineering D.HUB, la società del gruppo Engineering specializzata nel Cloud e dei servizi di trasformazione e adozione dei nuovi paradigmi digitali: «Red Hat rappresenta per noi un partner strategico per rafforzare il nostro posizionamento; Engineering è focalizzata nell’evolvere ed organizzare le proprie competenze attorno alle piattaforme ed alle tecnologie abilitanti in tutti gli ambiti strategici per abilitare la trasformazione digitale delle aziende del Paese: Cloud, Cyber Security, Data&Analytics, Artificial Intelligence, Blockchain, IoT ed automazione».

Per Rodolfo Falcone, Country Manager Italia Red Hat: «L’ecosistema dei partner è di fondamentale importanza per Red Hat, perché ci consente di portare le nostre soluzioni sul mercato in modo efficace, rispondendo ogni volta alle esigenze variabili delle organizzazioni. Le competenze avanzate di Engineering, assieme alla sua radicata presenza sul territorio, rappresentano per noi un asset importante in ottica di trasformazione digitale del Sistema Paese».