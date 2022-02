I servizi IN Hosting di Colt arrivano in Italia

Con il lancio dei suoi Intelligent Network (IN) Hosting Services, Colt Technology Services può ora ospitare e smistare numeri non geografici di proprietà del cliente in modo pienamente conforme alla normativa in Italia e in Francia.

Il lancio di Colt IN Hosted Services significa che Colt può ospitare i numeri dei clienti per raccogliere e terminare il traffico anche in aree geografiche dove la rivendita non è consentita a causa di cambiamenti normativi, permettendo loro di rispettare sia le normative locali attuali che quelle future.

Il nuovo portafoglio semplificato di servizi è allineato alle esigenze dei clienti e sono compresi gli aggiornamenti di emergenza del database e i Call Detail Records (CDRs) giornalieri. Inoltre, i clienti possono avere il pieno controllo dei loro dati, compreso l’accesso alle statistiche in tempo reale e alla gestione dei numeri, attraverso il portale Voice on Demand di Colt.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Peter Coppens, VP del portafoglio prodotti di Colt: «Il lancio degli IN Hosted Services di Colt ci pone in una posizione unica, in quanto possiamo offrire l’hosting e l’instradamento dei numeri non geografici dei clienti in modo standard, piuttosto che come richiesta specifica, contribuendo a semplificare l’esperienza dei clienti. Inoltre, non solo offriamo un servizio all’avanguardia nel settore per quanto riguarda i servizi di IN hosting, ma i rivenditori possono anche utilizzare i nostri strumenti per collegare i loro numeri con altri prodotti Colt, consentendo una facile integrazione e offrendo i vantaggi di un ‘one-stop-shop’ per tutte le loro esigenze».

Riconosciuta come Visionary nel Magic Quadrant di Gartner 2021 per i servizi di rete, Colt ha ricevuto anche il premio European Customer Value Leadership Award 2021 di Frost & Sullivan. Inoltre Colt ha recentemente registrato i migliori Net Promotor Scores (NPS), che riflette la forte motivazione dei dipendenti dell’azienda.