Come eseguire una cancellazione sicura dei dati sul disco rigido

Perché un utente richiede l’eliminazione sicura dei file?

L’obiettivo principale è garantire che i dati non siano più recuperabili. Questa soluzione è utile soprattutto con hard disk dismessi o ceduti ad altri, per garantirne un successivo utilizzo sicuro, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza dei dati.

Il metodo più sicuro per l’eliminazione sicura permanente è sovrascrivere i dati.

La sovrascrittura è il processo mediante il quale le nuove scritture, e quindi i nuovi file inseriti in una qualsiasi memoria, sovrascrivono i file eliminati che non sono più visibili all’utente.

Quando un file viene sovrascritto da un altro, solo allora viene veramente cancellato, quindi nessun programma di recupero dati, anche professionale, può percepire tracce o frammenti validi o utilizzabili.

Questo è il motivo per cui questo tipo di soluzione (di eliminazione sicura dei file) è adatta per le situazioni in cui si cede il proprio disco rigido ad altri utenti, quando viene rigenerato e venduto o archiviato per lo smaltimento. Il rispetto delle procedure professionali per la cancellazione sicura dei dati garantisce la cancellazione definitiva dei file, il rispetto della sicurezza dei dati e della privacy degli utenti.

Che cos’è una cancellazione sicura dei dati

Soffermiamoci innanzitutto sul concetto di “cancellazione sicura”, che è molto diverso dalla cancellazione standard a cui la maggior parte degli utenti è abituata, in termini di modello di avvio e risultato ottenuto. Se dobbiamo procedere con una cancellazione sicura, assumiamo di dare la priorità alla necessità di eliminare definitivamente i dati, in modo che non ci sia traccia di essi, esattamente come se i dati (che andremo a cancellare in modo sicuro) non fossero mai stati lì dal principio.

Prima di esaminare i metodi di cancellazione sicura dei dati, forniremo alcuni chiarimenti obbligatori sulle differenze tra cancellazione sicura e cancellazione standard.

Cancellare in sicurezza i dati da un hard disk, da un server, da uno smartphone o da una pen drive, significa fare in modo che i dati non possano essere successivamente recuperati in alcun modo o forma.

Quando si cancellano i dati con una cancellazione standard, infatti, (anche rimuovendoli dal Cestino), rimangono nella nostra memoria, e vengono nascosti solo alla nostra vista e da una ricerca “standard”.

Quando cancelliamo uno dei nostri file, lo spostiamo nel cestino; procedendo quindi con l’operazione “Svuota cestino” pensiamo di poterlo rimuovere definitivamente, ma non è affatto così: il file finisce in una parte di memoria che viene percepita dal sistema operativo come spazio disponibile per nuove scritture.

Ciò equivale a dire che il file eliminato è, quindi, pronto per essere sovrascritto. Finché il file non viene sovrascritto, può essere recuperato con software di recupero dati specifico per i file eliminati.

Una volta sovrascritto, il file viene perso definitivamente. La cancellazione standard, per “Cancella” o per formattazione non prevede la rimozione sicura dei file dai nostri dispositivi. Se il nostro obiettivo è cancellare i dati in modo sicuro e definitivo, dobbiamo procedere secondo operazioni molto diverse.

Come si può eseguire una cancellazione sicura dei dati?

Il sistema operativo ChallengerOS adotta, come sistema di cancellazione sicura, il “file eresure” sovrascrivendolo con il sistema Rocket. Con il comando Drive Secure Erase all’interno di Rocket si avvia una cancellazione definitiva dei dati, che non compromette il funzionamento del drive su cui viene avviata la procedura, ma quest’ultimo viene ricertificato come nuovo, completamente vergine e privo di ogni traccia dell’uso precedente.

A seguito di questa procedura di cancellazione sicura, l’hard disk è davvero pronto per essere smaltito, venduto a terzi, o destinato a qualsiasi altro uso che non ha nulla a che vedere con il precedente. Nessun metodo di cancellazione sicura può essere considerato efficace quanto la cancellazione sicura di file sovrascrivendoli.

Cancellazione sicura dei dati con Challenger Rocket

La cancellazione sicura è un processo che mira a sovrascrivere tutti i settori su un dispositivo a blocchi con schemi fissi o casuali in uno o più passaggi per distruggere tutti i dati situati sui settori.

Quando i dati del settore di un dispositivo a blocchi vengono sovrascritti da un processo di cancellazione sicura, i dati non saranno recuperabili. Le attività di cancellazione sicura non danneggeranno il dispositivo ma solo i dati che si trovano sui settori.

Metodi disponibili per la cancellazione sicura

Challenger Rocket offre diversi metodi di cancellazione sicura con schemi personalizzabili e schemi di cancellazione sicura.

Cancellazione sicura 0x00

Cancellazione sicura casuale + VERIFICA

Cancellazione sicura NIST SP 800 88

Cancellazione sicura NAVSO P-5239-26

Cancellazione sicura INFOSEC 5 BASE

Cancellazione sicura INFOSEC 5 ENHANCED

Cancellazione sicura 0x00

La Cancellazione sicura 0x00 è un metodo di sovrascrittura a passaggio singolo senza processo di verifica con pattern a zero byte. Questo è il metodo di cancellazione sicura più veloce.

Cancellazione sicura casuale + VERIFICA

La Cancellazione sicura casuale + VERIFICA è un metodo di sovrascrittura a passaggio singolo con pattern di blocco casuale e comando di verifica.

NIST SP-800-88

La Cancellazione sicura NIST SP-800-88 è uno standard di cancellazione sicura del National Institute of Standards and Technology. NIST SP-800-88 è un processo di sovrascrittura del settore a passaggio singolo senza verifica.

NAVSO P-5239-26

La Cancellazione sicura NAVSO P-5239-26 è uno standard di cancellazione sicura della Marina degli Stati Uniti.

NAVSO P-5239-26 viene eseguito in 3 passaggi:

passaggio di sovrascrittura del modello

passaggio di sovrascrittura del complemento di pattern

passaggio di sovrascrittura di caratteri casuali

verificare

CANCELLAZIONE SICURA INFOSEC 5 BASELINE

INFOSEC 5 BASELINE è uno standard di cancellazione sicura utilizzato dal governo britannico.

0x00 passaggio di sovrascrittura del modello

passaggio di sovrascrittura di caratteri casuali

verificare

CANCELLAZIONE SICURA INFOSEC 5 ENHANCED

INFOSEC 5 ENHANCED è uno standard di cancellazione sicura utilizzato dal governo britannico.

0x00 passaggio di sovrascrittura del modello

0x01 passaggio di sovrascrittura del modello

passaggio di sovrascrittura di caratteri casuali

verificare

Avvio rapido di cancellazione sicura

Rocket ti dà la possibilità di eseguire la cancellazione sicura su qualsiasi dispositivo collegato al computer o unità logica.

Aprire l’elenco dei dispositivi premendo il pulsante Apri dispositivo

Seleziona Abilita scrittura flag

Seleziona Controllo attività dal menu principale

Seleziona Cancellazione sicura

Scegli il tipo di attività di cancellazione sicura

Cancellazione sicura dei cloni

La Cancellazione sicura e è obbligatoria per tutte le attività di clonazione da dispositivi danneggiati, in cui i settori ignorati non possono essere letti dalla fonte e non verranno trasferiti sui dispositivi presi di mira.