Axiante con OneStream verso l’Intelligent Finance

Axiante ha annunciato l’intenzione di continuare a investire in competenze e tecnologie per rispondere ai bisogni dei più esigenti Chief Financial Officer (CFO) e agevolare le decisioni aziendali all’interno di organizzazioni complesse portando l’area Finance al nuovo livello di Intelligent Finance.

Al passo con il nuovo ruolo dei responsabili del Finance

Il ruolo del CFO sta, infatti, cambiando. Le attività che svolge non sono più incentrate unicamente sulla registrazione di tutte le operazioni contabili e finanziarie dell’impresa, prevedono analisi complete dei dati sempre più orientate al futuro, per anticiparne evoluzioni e mutamenti di scenario. Il CFO deve essere in grado di avere una visione complessiva di tutti i dati economico-finanziari dell’azienda e di fornire indicazioni tempestive, sulla base delle quali verranno poi adottate le decisioni più corrette in materia di business.

La maggiore responsabilizzazione del CFO porta con sé l’esigenza di ricorrere a strumenti analitici integrati per l’area Finance, che dev’essere in grado di elaborare le informazioni per portare valore aggiunto e vantaggio competitivo alla propria organizzazione. Secondo un rapporto del Dresner Advisory Wisdom of Crowds EPM Market Study, il 59% dei Chief Financial Officer valuta la capacità di consolidamento finanziario e reporting come una capacità critica e l’80% la considera “molto importante” ai fini del processo decisionale.

Axiante + OneStream per un’offerta davvero a valore

Per unire finanza, pianificazione strategica e gestione operativa, è necessario avere una visione completa. Axiante sviluppa da anni servizi consulenziali che possano supportare i direttori finanziari delle imprese e oggi, grazie alla partnership strategica con OneStream Software, vendor di una piattaforma di Intelligent Finance, si conferma partner a valore, offrendo alle aziende una piattaforma capace di rivoluzionare i processi di Corporate Performance Management (CPM), rendendo possibile il passaggio dal Finance all’Intelligent Finance.

Nel supportare le aziende nei progetti di evoluzione dell’ufficio finanziario, Axiante mette a disposizione un bagaglio di competenze completo su tre fronti: business, finance e tecnologia. Con un’esperienza ventennale in materia di management, reporting, consolidato e planning, Axiante coniuga una profonda conoscenza dei processi di business con un’elevata comprensione delle esigenze tipiche del settore Finance. Le competenze di tipo tecnologico, necessarie per integrare su un’unica piattaforma i dati provenienti dai diversi sistemi, completano il quadro, permettendo ad Axiante di interfacciarsi sia con il team business sia con il team IT interno all’azienda.

La nuova piattaforma OneStream messa a disposizione da Axiante è pensata per trasformare rapidamente i dati in informazioni fruibili. Può contare su una struttura dati modulare, utile per adattarsi ai ripetuti cambiamenti organizzativi. Offre, inoltre, la possibilità di unire nella stessa soluzione le capacità di analisi multidimensionale e quelle di analisi relazionale, garantendo il vantaggio di un database unificato, che evita ridondanze e riduce le attività manuali.

Distribuita tramite cloud, OneStream consente alle organizzazioni di modernizzare la finanza, sostituire più applicazioni legacy e ridurre il costo totale di proprietà per i sistemi finanziari. Inoltre, consente ai team finanziari di dedicare meno tempo ai meccanismi di gestione dei processi finanziari e più tempo per concentrarsi sulla guida delle prestazioni aziendali.

La piattaforma mantiene un focus specifico sugli aspetti di Workflow, Collaboration e Data Quality. Il modello dimensionale fisso permette comunque di mettere in pista velocemente le oltre 50 soluzioni a disposizione sul marketplace. Oltre alle funzionalità core – consolidato, budget, forecast e Business Intelligence – sono disponibili quelle di pianificazione del personale, delle vendite, degli investimenti, della liquidità e di analisi predittiva.

Con Axiante Stream per un team di competenze dedicate

Axiante, operando attraverso la propria Business Unit Axiante Stream, ha deciso di creare un team dedicato con competenze Finance e IT, per accompagnare le aziende clienti nella definizione della strategia, nella pianificazione e nella gestione del percorso verso l’Intelligent Finance. Per aiutare gli uffici finanziari ad adottare la piattaforma, Axiante ha già predisposto un innovativo sistema di ingaggio: la piattaforma verrà subito rilasciata, mentre il pagamento sarà vincolato al raggiungimento di determinati livelli di performance della soluzione.

Come concluso da Marcello Visalli, Partner e Leader della Business Unit Stream di Axiante: «Axiante, grazie alla potenza di OneStream, è in grado di supportare le esigenze delle organizzazioni moderne in ambito finanziario, attraverso una visione coerente e il giusto livello di dettaglio. Axiante Stream aiuterà le aziende nella trasformazione dal Finance a ciò che abbiamo definito ‘Intelligent Finance’, una cultura digitale guidata dai dati e incentrata sulle performance nell’intera organizzazione».