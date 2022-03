STACK Infrastructure annuncia l’espansione nella regione EMEA

STACK Infrastructure (“STACK”), partner per le infrastrutture digitali delle aziende, ha annunciato l’espansione della sua portata globale nella regione EMEA. Le capacità operative e di sviluppo di STACK nelle regioni America, EMEA ed APAC vengono congiunte sotto il marchio STACK, che unisce la profonda esperienza locale e regionale con la dimensione e le capacità globali per servire le esigenze uniche dei clienti hyperscale ed enterprise.

Con questo annuncio, STACK diventa uno dei più grandi operatori di datacenter privati a livello globale, con oltre 300 dipendenti che operano in 16 mercati di 3 continenti. Attualmente sono in fase di sviluppo oltre 400 MW di capacità e STACK è in grado di aumentare la capacità potenziale di ulteriori 1.000 MW.

STACK è promosso da IPI Partners, LLC (“IPI”), una piattaforma di investimento globale specializzata nell’acquisizione, sviluppo, leasing e gestione di asset infrastrutturali digitali, per soddisfare le esigenze delle primarie aziende tecnologiche.

Nel corso dell’ultimo anno, IPI ha accelerato l’espansione del suo portafoglio di datacenter hyperscale nelle principali regioni europee, attraverso le acquisizioni di SUPERNAP Italia, con sede a Milano e DigiPlex, con sede nei Paesi nordici, rispettivamente nel febbraio e nell’agosto del 2021. SUPERNAP Italia e DigiPlex opereranno sotto il marchio STACK e costituiranno la base di una nuova regione all’interno del gruppo, STACK EMEA. Come parte dell’espansione del marchio, STACK EMEA sarà integrata nel business globale e ogni regione avrà il proprio team di leadership senior che si coordinerà con le proprie controparti globali.

Phil Koen, Presidente del Consiglio di Amministrazione di STACK, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a SUPERNAP Italia e DigiPlex sotto la bandiera di STACK e vedere il nostro marchio continuare ad espandersi a livello globale. Questa integrazione ci permetterà di unire le attività con sede in Europa, già di successo, e di diventare un player globale di infrastrutture con risorse, capacità, e competenze di sviluppo ancora più ampie. Siamo sicuri che, la combinazione delle nostre risorse e dei nostri team in tutto il mondo, sotto un unico marchio, ci fornirà un chiaro vantaggio competitivo sul mercato e un posizionamento premiante verso i clienti hyperscale ed enterprise”.

Matt A’Hearn, partner di IPI, ha aggiunto: “L’impegno che STACK sta dedicando alla crescita ed al rafforzamento del marchio per raggiungere il suo pieno potenziale, ci permette di guardare al futuro con grande entusiasmo. La competenza operativa, di sviluppo e di costruzione locale combinata con la portata e la dimensione globale, sono caratteristiche particolarmente ricercate dagli hyperscaler e dalle imprese nel mercato attuale. Il passaggio di DigiPlex e SUPERNAP Italia sotto l’ombrello di STACK ci consentirà di preservare le eccellenti reputazioni regionali per cui ciascuna organizzazione è nota, sfruttando al contempo la forza di una STACK EMEA unita, in modo da servire al meglio i propri clienti ed espandere ulteriormente il proprio portafoglio di hyperscale datacenter”.