SUPERNAP Italia: è partnership con Sky Italia

SUPERNAP Italia ha siglato una partnership strategica con Sky Italia per lo sviluppo di un nuovo progetto di video processing. La società metterà a disposizione di Sky un centinaio di rack in alta densità nel suo datacenter hyperscale sul campus di Milano. SUPERNAP è uno dei pochi player sul mercato italiano in grado di supportare rack in alta densità, mantenendo la massima efficienza, flessibilità, e sicurezza, garantendo zero downtime, e fornendo il controllo degli accessi e il monitoraggio 24 ore su 24.

“Siamo molto orgogliosi di poter lavorare insieme a Sky Italia e ci auspichiamo che questo primo progetto dia l’inizio di una relazione pluriennale e sempre di maggior respiro”, ha aggiunto il CEO di SUPERNAP Italia, Sherif Rizkalla. Infatti, la partnership prevede l’opzione di ampliare lo spazio dedicato a Sky, in quanto è prevista la continua espansione della collaborazione e quindi della quantità dei dati collocati presso i datacenter di SUPERNAP.

SUPERNAP consentirà a Sky Italia di continuare ad erogare i propri servizi garantendo il massimo livello di affidabilità, scalabilità, e rapidità; caratteristiche sempre più indispensabili in quanto la sede italiana di Sky è un nodo di interconnessione in continua crescita per la sua rete europea, collegato in fibra che garantisce la connettività ad altri paesi dove opera la società.

Un altro elemento fondamentale nella scelta di Sky di avviare questa partnership è l’impegno continuo di SUPERNAP nella sostenibilità ambientale, in quanto il 100% dell’energia utilizzata deriva da fonti rinnovabili certificate e vanta un PUE (Power Usage Effectiveness) ben al di sotto della media del settore.