È ora di un data management di nuova generazione

Con dati in costante crescita, budget stagnanti o addirittura in contrazione e le pressioni dirette ad aumentare il valore del business, adottare un nuovo modo di guardare al data management è una priorità per le aziende.

Al giorno d’oggi, infatti, le società sanno quanto siano importanti i loro dati, ma la domanda da porsi è se li stanno gestendo in un modo che renda semplice il backup e il ripristino, accresca la sicurezza, migliori la produttività e renda i dati stessi più produttivi…

Un report della società di analisi IDC sul tema del backup e del disaster recovery ha rilevato che il 43% delle organizzazioni ha subito una perdita irrecuperabile di dati nel 2021 e pochissime organizzazioni (20,4%) si sono dette fiduciose della capacità delle proprie soluzioni di recuperare i dati. Ciò mette in discussione non solo il tipo di soluzioni di backup adottate, ma l’intera strategia di data management messa in atto.

Perché una corretta data management è importante per il successo aziendale

Nei decenni precedenti, condurre una corretta gestione dei dati significava avere una copia di backup che veniva considerata alla stregua di una polizza assicurativa in caso di bisogno. Non è più così, neanche lontanamente. Oggi non solo i dati di produzione memorizzati vengono spesso crittografati dagli autori di un attacco ransomware, ma al contempo i backup convenzionali vengono spesso distrutti. Inoltre, le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di accesso e disponibilità dei dati di base, rispettare le normative governative, ottimizzare i costi di archiviazione e/o analizzare i dati per ottenere informazioni chiave sul business. Di conseguenza, affidarsi a sistemi di data management obsoleti non è solo un problema dell’IT, ma rappresenta una seria minaccia per il successo aziendale.

Il data management di nuova generazione offre una combinazione di quattro elementi che restituiscono alle aziende il controllo sui propri dati:

principi di sicurezza zero-trust approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale semplicità su larga scala estensibilità di terze parti.

Questo approccio può aiutare le organizzazioni ad assicurarsi che i propri dati siano conservati e protetti e può anche svolgere un ruolo chiave nel ridurre i silos dell’infrastruttura dati, aiutando a risparmiare denaro, aumentare la produttività e ridurre la superficie di attacco di un’azienda, elemento fondamentale quando si cerca di proteggere i dati da ransomware e altre minacce informatiche. Con il data management di nuova generazione, le aziende possono anche portare facilmente le app ai dati, semplificando il modo in cui le organizzazioni estraggono valore dai propri dati. Tali soluzioni sono già disponibili oggi e vengono utilizzate da numerose organizzazioni in tutto il mondo.

Quindi, sotto questo nuovo punto di vista, in che modo le organizzazioni dovrebbero valutare il proprio panorama di dati?

E, dal momento che si tratta della risorsa digitale più importante di un’azienda, quali considerazioni chiave stanno diventando prioritarie quando si parla di gestione dei dati nel 2022?

Per rispondere a queste domande, bisogna considerare tre aspetti.

Prepararsi allo scenario più sfavorevole

Il ransomware oggi è onnipresente. E, man mano che gli attacchi diventano più sofisticati, il problema diventa più urgente. Stando agli ultimi report, Cybersecurity Ventures si aspetta che i costi della criminalità informatica globale cresceranno del 15 per cento l’anno nei prossimi cinque anni, raggiungendo i 10,5 miliardi di miliardi di dollari all’anno entro il 2025.

Oltre a forti difese come i firewall e l’autenticazione a due fattori, le aziende devono investire in moderne soluzioni di gestione dei dati che includono funzionalità come il rilevamento delle anomalie basato su AI, che possono aiutare le aziende a identificare le minacce, rispondere e, se necessario, rimediare rapidamente agli attacchi. Queste soluzioni avanzate possono anche aiutare le organizzazioni a ripristinare i dati e a riprendere rapidamente le operazioni senza deludere i clienti o pagare un riscatto agli hacker.

Essere pronti per il futuro ibrido del lavoro

Molte aziende stanno ormai utilizzando il cloud per i processi di tutti i giorni. Il Covid-19 ha portato a un ulteriore aumento della spesa globale sui servizi cloud pubblici. Secondo Gartner, il settore è cresciuto del 23,1 per cento, arrivando a un totale di 332,3 miliardi di dollari entro il 2021, rispetto ai 270 miliardi del 2020.

Oltre alla gestione dei dati on-premise, molte aziende stanno adottando un modello di cloud ibrido, che può anche includere il Data Management as a Service (DMaaS). Con DMaaS, i dati e l’infrastruttura sono gestiti da un vendor di data management di nuova generazione e ospitati da un provider leader di servizi cloud. Questi servizi, che spesso includono backup, disaster recovery e altro, sono progettati per offrire una serie di vantaggi che vanno dalla maggiore scalabilità e sicurezza dei dati, alla maggiore flessibilità e all’efficienza. Tali offerte SaaS possono anche consentire alle aziende di passare da un modello CapEx a uno OpEx e consentire ai team IT già sovraccarichi di concentrarsi su altre attività aziendali critiche.

Beneficiare di una gestione più efficace dei dati

I CIO e i loro colleghi nei dipartimenti aziendali continuano a essere inondati di dati. Secondo gli analisti di Frost & Sullivan, la spesa per l’analisi dei Big Data aumenterà di 4,5 volte entro il 2025. Ciò dimostra che le aziende sono sempre più concentrate su come ottenere il massimo dalle loro informazioni. Questo è un altro motivo per cui la gestione dei dati non è mai stata più importante.

Le organizzazioni dovrebbero adottare soluzioni di nuova generazione che consentano l’analisi attraverso gli analytics, che rendano facile l’utilizzo dei dati per lo sviluppo e il test e in cui le aziende possano facilmente portare app di terze parti ai dati, aprendo così un nuovo mondo di possibilità, che comprende anche il miglioramento della data compliance e della sicurezza.

Con dati in costante crescita, piccoli miglioramenti alla tecnologia tradizionale di backup e storage probabilmente non saranno sufficienti. È invece fondamentale che le aziende adottino un approccio di nuova generazione, progettato per semplificare la gestione dei dati, migliorare la sicurezza e rendere i dati più produttivi in un mondo hybrid cloud dinamico.