Quali sono stati i top brand 2021?

Nonostante le condizioni avverse, lo shopping non si è fermato: non abbiamo potuto assistere alle sfilate in passerella, ovviamente, ma non per questo non abbiamo comprato i prodotti che, nel campo della moda, più ci hanno colpiti. Da una parte spronati dalla costrizione alla cattività, dall’altra forse demoralizzati perché consapevoli che non avremmo presto sfoggiato i nostri acquisti, sia come sia, ma abbiamo sicuramente contribuito alla compilazione dei top brand in Italia, per quanto concerne il 2021.

Stileo, celebre sito che aggrega un numero impressionante di marchi ai migliori prezzi, ci aiuta a capire quali sono stati i marchi che hanno dettato moda e stile nel 2021: ciò che abbiamo scoperto leggendo la loro classifica ci ha davvero interessato! Cerchiamo di capirne di più!

A CHE PUNTO STA IL MADE IN ITALY?

Ovviamente, essendo italiani, abbiamo un orgoglio che fa provincia, almeno in campo di moda: se volete sapere quanta parte della classifica occupa questo settore, siete sulle righe giuste. Ebbene, il 58% dei top 100 brand sono italiani: vere e proprie eccellenze, come Armani, Moschino, Nero Giardini, Alviero Martini e tanti altri.

Insomma, anche per quanto riguarda gli acquisti online l’Italia non si tira indietro, ma spinge sul pedale e ci fa sognare, grazie anche ai tanti prezzi che solo in Rete possiamo trovare.

Non solo prezzi, questa Rete, però: un servizio eccellente, spedizioni ultra rapide, possibilità di provare con calma i nostri acquisti con gli specchi non deformanti di casa nostra e delle luci che non ci fanno sembrare dei mostri (grandi drammi da camerino, dopotutto) e, qualora non dovesse piacerci qualcosa, ecco che la restituzione viene fatta in un lampo e il rimborso…anche!

Difficile non ingolosirsi, insomma.

QUALE IL TOP BRAND?

Se volete sapere tutto di questa classifica, se volete spulciare per vedere se, tra le varie posizioni, ci sia il vostro marchio preferito oppure no, cliccate qui e potrete gustarvela tutta. Ma se siete curiosi di sapere quale sia il marchio che occupa imperioso la prima posizione, se volete capire chi è il vero re del marcato online del 2021, possiamo svelarvelo subito: si tratta di Guess, il brand americano che, tra abbigliamento, scarpe e accessori, ha davvero rimpolpato i nostri guardaroba con un allure di gioventù un po’ graffiante, un po’ rock, ma senza rinunciare a un tocco glam che la renda sempre capace di distinguersi. Scarpe, borse, orologi, fanno da companatico ai lunghi vestiti, alle fantasie maculate e ai giubbini glitterati. Insomma, molto stile, per la prima posizione della classifica dei top brand! Ma, ovviamente, non potevamo dubitarne!

Speriamo di avervi incuriosito e, chissà, magari invogliato a mettere a segno qualche aquisto per la stagione primavera estate che sta cominciando, pur se viviamo gli ultimi colpi di freddo di un inverno che parrebbe non volerci abbandonare: fiducia al sole, però, e fiducia al mercato online, con i suoi sconti, le sue promozioni e tutte le sue golosità che aspettano solo di essere colte, come la mela succosa nella valle dell’Eden…ma senza serpente!