MDM: Android Enterprise Essentials per la protezione delle PMI al giusto prezzo

Secondo IDC, ogni anno vengono assegnati circa 82 milioni di dispositivi a PMI con 10-249 dipendenti (51 milioni di proprietà dell’azienda e 31 milioni di BYOD (Bring Your Own Device)). Numeri importanti che probabilmente continueranno a crescere in maniera esponenziale a causa dell’affermarsi del modello di hybrid work con il lavoratore che alterna giorni di lavoro in ufficio a giorni dove lavora da remoto. Oggi, quindi, i dipendenti hanno accesso ai dati e alle applicazioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro da qualsiasi luogo: un ottimo modo per incrementare la produttività ma che espone anche le aziende a nuovi problemi di sicurezza. Infatti, non solo questi device mobili possono essere rubati e smarriti ma spesso sono completamente privi di protezione, esponendo l’azienda a minacce come attacchi di phishing e virus.

Diventa quindi determinante gestire in maniera efficace e sicura i device mobili garantendo la tutela dei dati aziendali sensibili residenti su quei dispositivi. Ecco perché oggi le PMI stanno iniziando ad interrogarsi sulla necessità di adottare delle soluzioni di Mobile Device Management (MDM) per tutelare la sicurezza delle informazioni. Tramite una console centralizzata diventa possibile controllare, proteggere e disconnettere i dispositivi mobile alle reti aziendali, garantendo anche la compliance con le normative internazionali come il GDPR.

Copyworld, system integrator specializzato in ambito Mobile propone un approccio consulenziale che prevede la proposta di hardware mobile come smartphone, tablet e wearables, corredati di soluzioni e servizi aggiuntivi. Copyworld ha maturato una forte esperienza in ambito Device Management & Security ed ora propone alle aziende italiane, che spesso si rendono conto di avere la necessità di tutelare i dispositivi mobile senza però avere ben chiara la strategia da adottare, la nuova soluzione Android Enterprise Essentials, che fino al 31 marzo è possibile provare gratuitamente per 90 giorni.

Focus su Android Enterprise Essentials

Android Enterprise Essentials è un servizio di gestione semplice e sicuro che protegge dispositivi aziendali e dati. La soluzione è stata progettata e costruita dal team AndroidTM di Google e offre funzionalità di sicurezza integrate automaticamente, all’insegna della semplicità di configurazione e gestione e con un prezzo più che accessibile. Le funzionalità fondamentali vengono infatti applicate automaticamente e i dispositivi possono essere configurati con criteri di sicurezza via etere e inviati direttamente ai dipendenti.

Android Enterprise Essentials funziona su tutti i dispositivi Android 9.0+ e non richiede una particolare esperienza o molta formazione per essere utilizzato: i clienti pagano solo l’abbonamento mensile e lo gestiscono autonomamente con il team di persone che hanno già al loro interno.

Alcuni esempi di utilizzo di Android Enterprise Essentials:

quando le aziende hanno necessità di proteggere i loro dati o quelli dei clienti sui loro dispositivi;

quando un dipendente smarrisce un telefono o ne subisce il furto e il dispositivo deve essere individuato, bloccato oppure i suoi dati devono essere cancellati;

quando un dipendente dimentica di inserire un PIN sul telefono o imposta una password o un timeout debole della schermata di blocco;

quando un dipendente dimentica la password di accesso al suo dispositivo;

quando un’azienda vuole avere una supervisione sul proprio inventario dei dispositivi;

quando nuovi dipendenti entrano in un’azienda e devono essere dotati di dispositivi per il loro lavoro.

Le funzionalità della soluzione

Tra le principali funzionalità di Android Enterprise Essentials troviamo la possibilità di applicare il blocco schermo e la crittografia in modo che i dispositivi possano avere una protezione di base in caso di smarrimento o furto; la possibilità di cancellare i contenuti dei dispositivi da remoto in un click; la garanzia di una protezione antimalware tramite Google Play Protect e la certezza che gli utenti dispongano sempre della protezione e della scansione quotidiana delle app, impedendo contemporaneamente ai dipendenti di installare applicazioni esterne.

La soluzione inoltre applica criteri preesistenti e quindi anche nel caso in cui un dipendente reimposti il proprio dispositivo, tutte le funzionalità di sicurezza rimangono attive senza la possibilità di aggirarle in alcun modo. La configurazione da remoto dei dispositivi è semplificata utilizzando l’esperienza di registrazione mobile di Google, in modo che l’IT non debba dedicare molto tempo alla configurazione manuale dei dispositivi. Per finire, tutti i criteri vengono applicati automaticamente out-of-the-box in modo che i dipendenti o gli amministratori non debbano fare nulla: i dipendenti accendono il telefono o il tablet e iniziano a lavorare senza alcun impatto sulla produttività.

