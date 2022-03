Microsegmentation: Akamai è leader per Forrester

Akamai Technologies ha reso noto che la sua soluzione Akamai Guardicore Segmentation è valsa all’azienda il riconoscimento di leader nella classifica Forrester New Wave: Microsegmentation, Q1 2022.

Nella sua analisi, Forrester ha valutato un totale di nove provider nel settore della microsegmentazione sulla base di dieci criteri, raggruppati per proposte correnti, strategia e presenza sul mercato.

Secondo Forrester, Akamai Guardicore Segmentation “offre uno strumento di sicurezza flessibile che va oltre la semplice microsegmentazione. Il sistema di tagging infinito e il firewall proprietario di Guardicore risolvono il problema della segmentazione e possono anche supportare la risposta agli incidenti”. Il report afferma, inoltre, che Akamai Guardicore Segmentation “è un’eccellente soluzione di microsegmentazione per l’IT. Le aziende che desiderano implementare una rete granulare basata su host dovrebbero prendere in considerazione Guardicore”.

Le soluzioni di Akamai sono progettate per semplificare le iniziative Zero Trust tramite una microsegmentation rapida ed efficace, facilitando il processo di applicazione delle policy senza ostacolare le operazioni aziendali. Akamai ritiene che Forrester abbia premiato il flusso altamente differenziato e il rilevamento delle risorse di Akamai proprio alla luce dell’attenzione del brand per la facilità di implementazione e utilizzo.

Nel rapporto, Forrester ha anche assegnato ad Akamai una valutazione differenziata con il massimo punteggio possibile nei seguenti criteri: applicazione delle policy, interfaccia e rapporti, agenti host, aspetto agentless, vision del prodotto e supporto per soluzioni e servizi. Il report afferma che “i fornitori specializzati in soluzioni di microsegmentazione hanno ottenuto i massimi punteggi in questa valutazione. Coloro che mettono in campo un agente basato su host e lo utilizzano sia per la telemetria del flusso di transito che per applicare le policy offrono le soluzioni migliori, pertanto i responsabili della gestione della sicurezza e dei rischi dovrebbero considerare prima questi provider”.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Pavel Gurvich, SVP & GM, Enterprise Security Group di Akamai: «Questo riconoscimento da parte di Forrester conferma l’impegno di Akamai per semplificare l’adozione della microsegmentazione in qualsiasi ambiente e consentire così alle aziende di difendersi efficacemente da attacchi avanzati come il ransomware. La soluzione Akamai Guardicore Segmentation realizza questa idea offrendo un’ampia visibilità negli ambienti ibridi e una sicurezza che va oltre le regole L4. Supportata dall’intelligenza artificiale e da un elevato livello di flessibilità, questa tecnologia può essere adottata facilmente all’interno dell’organizzazione. Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come leader nel rapporto New Wave di Forrester e non vediamo l’ora di continuare a costruire su queste fondamenta».

Insieme alla tecnologia ZTNA (Zero Trust Network Access), la microsegmentazione è considerata uno dei progetti fondamentali di un’iniziativa Zero Trust. Con l’acquisizione di Guardicore nel 2021, Akamai ha ulteriormente sviluppato le proprie capacità di microsegmentazione e ora può fornire una suite completa di soluzioni Zero Trust, diventando una fonte unificata di visibilità, comprensione e controllo che porterà un impareggiabile livello di semplicità ed efficacia alle aziende che intraprendono un percorso di adozione del modello Zero Trust.

Una copia gratuita del rapporto Forrester New Wave: Microsegmentation, Q1 2022 è scaricabile qui. Per ulteriori informazioni sull’approccio alla microsegmentazione di Akamai, è possibile visitare il sito akamai.com/it/security.

Akamai parteciperà anche al prossimo webinar “Building the Business Case for Microsegmentation” che ospiterà Forrester il 23 marzo 2022 alle 15.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link.