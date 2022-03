Revisione e PMI, comprendere l’impresa e il suo contesto

La pandemia, che tutti speriamo sia in fase di decrescita, ha lasciato strascichi importanti nel mondo produttivo e ha causato il rinvio dell’entrata in vigore di norme tutt’altro che banali.

Tra queste, quella dell’obbligatorietà della revisione contabile anche per le piccole e medie imprese. Un anno di rinvio potrebbe però risultare decisivo per “fare palestra”.

Questo, in sintesi, è il pensiero del dott. Daniele Sirianni, Dottore Commercialista e Revisore legale, relatore in materia di revisione legale (nella foto), che terrà il prossimo lunedì 28 marzo un webinar dal titolo “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera” (per partecipare https://tinyurl.com/28marzo2022)

“Un preambolo necessario nella pianificazione della revisione – spiega Sirianni – è l’attenzione e la comprensione sul contesto produttivo di riferimento sia nelle realtà industriali grandi, sia nelle piccole e medie imprese. Anzi forse qui è ancora più necessario.”

L’accettazione di un incarico di revisione da parte di un professionista è basata sull’accessibilità ad una serie di informazioni dell’impresa il cui bilancio va revisionato, ma anche del contesto specifico nel quale l’impresa opera.

Le capacità e l’esperienza professionale sono fondamentali, ma spesso non bastano. Accorre in soccorso del revisore contabile la tecnologia digitale che mette a disposizione strumenti di analisi gestionale dotati di intelligenza artificiale, ad esempio Genya Revisya di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

“Le attività di revisione presuppongono una strategia che deve aderire perfettamente all’impresa i cui conti devono essere oggetto dell’attività. La strategia si elabora dotandosi di tutti quei parametri numerici, valoriali, qualitativi e quantitativi che l’attività dell’impresa genera parametrandoli anche al settore nel quale l’impresa stessa opera. Un’azione non facile per un professionista che si occupa di una moltitudine di clienti.”

Per questo motivo è uno strumento gestionale digitale altamente innovativo come Genya Revisya che aiuta e consente, a partire dall’importazione dei dati di bilancio, di accedere a tutta una serie di informazioni quali- e quantitative che facilitano la comprensione dei rischi e della continuità aziendale.

“È fondamentale comprendere lo spirito della norma che allarga la revisione alle PMI. Quest’ultima potrà essere poi esibita a tutti gli stakeholder, si tratti dei clienti, dei fornitori, dei collaboratori, delle banche e del mondo finanziario come anche dello Stato. Una impresa in salute rappresenta il benessere e la prosperità e non rischia di pesare sulla collettività.”

Il gestionale Genya Revisya contribuisce a costruire l’approccio conoscitivo al settore nel quale l’azienda opera. Attraverso l’analisi del bilancio e grazie all’intelligenza artificiale il gestionale elabora analisi macro e ritorna indici, indicatori e equilibri economici e finanziari.

Genya Revisya propone una strategia di revisione ottimizzata e volta a minimizzare il volume di controlli da effettuare a parità di rischio. Inoltre la soluzione digitale è sviluppata e puntualmente aggiornata secondo la metodologia ufficiale CNCDEC in collaborazione con RSM, una delle più importanti società di Revisione e Consulenza mondiale.

Il workshop condotto da Daniele Sirianni si svilupperà su tre direttrici di base: normativa, pratica sulle carte di lavoro e applicata sul gestionale di revisione.

Sirianni intende, oltre all’aggiornamento ed al commento della normativa, allargare la visione dei partecipanti al workshop, commercialisti ma anche imprese.

L’attuazione di un’analisi preliminare dei dati di bilancio in un’ottica revisionale aiuta ad approcciare l’argomento e a familiarizzare con un avvicinamento che in realtà è complesso, ma aiutati da un gestionale come Genya Revisya sostiene nel far bene anche a fronte di controlli del MEF e della Consob.

“Non bisogna considerare la revisione, con gli adeguati professionisti e strumenti, un costo. Piuttosto è un’opportunità” conclude Sirianni.

Per informazioni su prossimi eventi organizzati da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/tax-software/prossimi-eventi .