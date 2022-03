SAP Executive Summit 2022 è tornato in presenza a Cernobbio

Dopo due anni dall’ultima edizione di SAP Executive Summit, SAP è tornata ad incontrare di persona i suoi clienti e partner nella cornice suggestiva di Villa d’Este a Cernobbio. Il prestigioso appuntamento che nasce per contribuire al dibattito sull’innovazione, quest’anno è stato caratterizzato da una forte attenzione legata alla sostenibilità riflessa anche nel titolo dell’evento “Zero e Lode” che rappresenta l’impegno di SAP nell’aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità con zero emissioni, zero rifiuti e zero diseguaglianze.

Viviamo una fase storica complessa dove una nuova consapevolezza sociale e ambientale si è affiancata alla trasformazione digitale affermando l’importanza di una transizione ecologica per salvaguardare non solo la terra su cui viviamo e operiamo, non solo le comunità che abitiamo, ma anche la ricchezza e lo sviluppo che sappiamo produrre.

“In SAP, abbiamo un sogno, quello di un mondo più verde, più pulito e più equo del mondo in cui viviamo oggi. E sviluppiamo la tecnologia e le innovazioni necessarie per trasformare questa visione in realtà e aiutare i nostri clienti a farla propria”, ha dichiarato in apertura del Summit, Carla Masperi, Chief Operating Officer, acting Country Manager di SAP Italia. “La laurea Zero e Lode sarà una prerogativa di quelle aziende che sapranno fare gioco di squadra, che metteranno sullo stesso piano i risultati finanziari e i risultati di sostenibilità e saranno capaci di integrare la sostenibilità nei loro processi di business. Coniugare la transizione ecologica con la trasformazione digitale è la sfida che ci unisce, è il cambiamento da realizzare, con la collaborazione di tutti. È lo zero da raggiungere, riuscendo allo stesso tempo a creare sviluppo, con il pensiero rivolto alle future generazioni”.

Nel corso della quindicesima edizione del SAP Executive Summit, SAP Italia ha premiato tre eccellenze italiane con i prestigiosi SAP Innovation Award: ENEL, EssilorLuxottica e TIM. Le motivazioni che hanno portato all’assegnazione dei premi evidenziano la capacità di queste aziende di spingere la tecnologia verso ambiti di digitalizzazione del business per diventare organizzazioni più intelligenti e responsabili, in grado di sostenere le dinamiche competitive dei mercati sui cui operano.

Nell’ambito del Programma Grid Blue Sky, Enel ha realizzato uno scenario end-to-end di gestione degli asset unico sul mercato. Ha saputo infatti concretizzare una visione fortemente innovativa che indirizza i temi di collaborazione e sostenibilità sia nelle fasi di costruzione che di gestione degli impianti, utilizzando le soluzioni cloud di SAP basate sulla piattaforma SAP Business Technology Platform per integrare ed estendere le stesse soluzioni e digitalizzare nuovi processi.

Fabio Veronese, Head of the ICT Infrastructure & Networks Digital Hub di Enel ha sottolineato: “Il progetto Grid Blue Sky spinge alla realizzazione di sistemi basati sul concetto di piattaforma, intesa prima di tutto come strumento che favorisce la collaborazione tra persone in una sinergia fra clienti, stakeholder, fornitori, reparto IT e business. In particolare, le reti elettriche possono essere viste come una piattaforma naturale in grado di facilitare questa condivisione e la transizione ecologica, che non prevederà più l’esistenza di pochissimi impianti di generazione con distribuzione top-down dell’energia, ma la coesistenza di molti piccoli e medi impianti che coopereranno in modo sinergico. Grid Blue Sky è un’iniziativa nata con l’obiettivo di creare nuovi modelli operativi a piattaforma, anche in ambiti come quello delle utility, che permettono di sviluppare schemi di collaborazione e soluzioni più efficienti di quanto attualmente in essere”.

EssilorLuxottica, gruppo verticalmente integrato leader nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche e occhiali da vista e da sole, ha messo l’innovazione al centro della propria strategia. In un momento di forte crescita ed espansione del gruppo, il premio ha riconosciuto la grande accelerazione innovativa a sostegno dei processi in area Wholesales e Insurance basata sul portafoglio Cloud SAP Customer Experience, bilanciando al contempo forte governance centrale e flessibilità locale.

Dario Scagliotti, Head of Information Technology di EssilorLuxottica ha evidenziato: “EssilorLuxottica è la combinazione di due aziende che rappresentano da tantissimi anni un punto di riferimento nel settore dell’eyecare e dell’eyewear. Nel tempo ha saputo sviluppare nuove soluzioni per garantire un’eccellenza di prodotto e la massima qualità di servizio al cliente. La nostra sfida oggi è integrare le esperienze delle due realtà per offrire ai clienti il meglio di questa combinazione. SAP si posiziona come un partner importante che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi”.

TIM ha intrapreso un grande progetto di Digital Transformation, diventando di fatto una data-driven company.

Il passaggio a SAP S/4HANA nelle società del Gruppo TIM – del progetto Digital Enterprise Transformation – ha consentito di integrare i processi di diverse aree aziendali in un’unica piattaforma. Il progetto, partito dal mondo Finance, si è esteso alle funzioni Risk&Compliance, Procurement, HR, Real Estate e Tax&Legal.

Pierpaolo Taccini, Head of Digital Trasformation Project Office di TIM, ha commentato “Per TIM portare avanti questo progetto ha rappresentato una sfida incredibile, gestito in un periodo storico particolare che ha visto oltre 36.000 persone dell’azienda lavorare da remoto ma che si sono subito messe a disposizione per accelerare il passaggio al digitale. Con SAP, al nostro fianco non solo nella scelta della piattaforma, ma anche come consulenti di innovazione, stiamo già lavorando a nuovi progetti di trasformazione, dando continuità al nostro percorso di evoluzione digitale”.