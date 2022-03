Guerra Russia-Ucraina: continua l’escalation di cyberattack

Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica a livello globale, condivide un altro aggiornamento sul trend dei cyber-attacchi inerenti al conflitto Russia-Ucraina. La scorsa settimana, sia la Russia che l’Ucraina hanno visto un aumento degli attacchi informatici, rispettivamente del 10% e del 17%. CPR ha anche osservato un aumento su scala globale del 16%.

In Europa, la media degli attacchi settimanali per organizzazione, la scorsa settimana, è stata del 18% più alta, rispetto a prima dell’inizio del conflitto

In APAC, la stessa media, nella scorsa settimana è stata del 16% più alta, rispetto a prima dell’inizio del conflitto

In Nord America, la media degli attacchi settimanali per organizzazione la scorsa settimana è stata del 14% più alta, rispetto a prima dell’inizio del conflitto

In Israele, invece, la settimana scorsa la media degli attacchi settimanali per organizzazione è stata del 14% più alta, rispetto a prima dell’inizio del conflitto – soprattutto nei settori governativo/militare.

In Ucraina la scorsa settimana, la media settimanale è stata di 1697 attacchi per organizzazione. Il 39% in più rispetto a prima dell’inizio del conflitto, e il 17% in più rispetto alla settimana precedente.

Invece, in Russia, la media settimanale nello stesso periodo è stata di 1550 attacchi. Il 22% in più rispetto a prima dell’inizio del conflitto e il 10% in più rispetto alla settimana precedente.