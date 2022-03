5 curiosità sul tennis

Il tennis è uno degli sport individuali più amati e conosciuti al mondo, la sua origine risale probabilmente al XII secolo. Agli albori non prevedeva l’utilizzo delle racchette in quanto era giocato con una pallina lanciata con le mani. In Europa, infatti, il tennis era meglio conosciuto come pallacorda. Lo sport che conosciamo oggi è nato in Francia, da qui si è poi diffuso a livello mondiale, conoscendo fama e popolarità. Il nome “tennis” si è invece fossilizzato grazie agli inglesi.

Cosa cambia tra i vari campi da tennis?

Anche chi ha una scarsa conoscenza del tennis, avrà notato che le partite non sono giocate sempre sullo stesso tipo di campo. Oltre al colore del campo, ciò che cambia è il materiale con cui è stato realizzato. Il cambio di colore non è dovuto ad una semplice questione estetica, ma indica un suolo ed un livello di rimbalzo della palla diversi.

La partita più lunga

Diversamente dai tempi serrati e prestabiliti di altri sport come il calcio o il basket, il tennis non ha limiti di tempo entro i quali terminare i set. La partita più lunga è relativamente recente ed è stata giocata da John Isner, tennista americano, e Nicolas Mahut, tennista francese. I due giocatori si sono sfidati per ben 11 ore nel torneo di Wimbledon nel 2010.

La partita più breve

Se da un lato esiste la partita più lunga nella storia del tennis, d’altro canto non possiamo non menzionare la partita più breve che è durata 34 minuti e si è giocata tra Steffi Graf, tennista tedesca e Natalia Zvereva, tennista bielorussa nel 1988.

La pallina gialla: perché?

Inizialmente la pallina utilizzata era di colore bianco, ma con l’evoluzione di questo sport, della tecnica dei giocatori e dell’esigenze del pubblico che poteva vedere le partite anche in TV, il colore della pallina è passato al giallo fluo. Il colore eccentrico della pallina permette alle telecamere televisive di captare in maggiore definizione i passaggi tra i giocatori.

Cosa significa “Love”?

La parola Love nel tennis indica lo zero e l’associazione tra il punteggio e la parola inglese “amore” si pensa derivi dalla cattiva pronuncia inglese della parola oeuf (uovo in francese) la cui forma è quella di uno zero.