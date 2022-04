Check Point: 5 vantaggi del backup online

Nel mondo odierno, in cui è sempre più comune per le aziende avere una presenza e una gestione online e dove gli attacchi informatici fanno parte della vita aziendale quotidiana, è essenziale implementare tutte le misure di sicurezza possibili. A confermarlo il Security Report 2022, a cura di Check Point Software Technologies, fornitore di soluzioni per la sicurezza informatica a livello globale, che rivela come gli attacchi informatici in tutto il mondo diretti verso i network aziendali sono cresciuti del 50% nel 2021 rispetto al 2020. Il cloud è ormai una parte integrante della maggior parte delle aziende e per questa ragione crescono le preoccupazioni relative a come proteggerlo e a come proteggere i dati che ospita. Questa piattaforma sta anche diventando la soluzione più efficace per i backup grazie ai numerosi vantaggi che offre alle aziende che decidono di avere un backup via cloud.

Check Point Software ne elenca almeno 5:

· maggiore scalabilità: in un luogo fisico, il numero dei backup che può essere archiviato avrà sempre la capacità dell’hard-drive come limite. Sulla rete, questo invece non accade perché i fornitori di cloud hanno una capacità di storage estremamente flessibile, in modo che quando occorre aumentarla sia possibile scalare. In questo modo, a seconda che il volume del business di un’azienda cresca o diminuisca, il backup dei dati può essere adattato.

· più autonomia: quando un’azienda ha un fornitore da remoto di servizi di backup non è necessario che sappia come eseguire i backup o fare training in più per eseguire i processi. Essi, infatti, saranno eseguiti automaticamente secondo la frequenza precedentemente impostata.

· possibilità di avere il backup ovunque: la modalità tradizionale di eseguire i backup era caratterizzata dalla presenza di altri dispositivi fisici (floppy disks, hard disks, cd, ecc.). Ma questi oggetti potevano subire dei danni, corrompersi, perdersi o venire rubati. Inoltre, venivano spesso custoditi dentro gli uffici e se si fosse verificato un incidente all’interno, le informazioni sarebbero andate perdute. Utilizzare il backup da remoto ha come vantaggio il fatto che il server non si trovi nella medesima location dell’azienda.

· dati protetti e crittografati: è chiaro che i dispositivi per lo storage fisico possono danneggiarsi a causa di utilizzo improprio o problemi di sistema. In questo caso, i dati possono andare persi, mentre nel cloud nulla di tutto ciò accade. Le informazioni vengono infatti archiviate su server privati che prevengono qualsiasi tipo di malfunzionamento grazie alla loro tecnologia. Allo stesso modo tutti I suoi sistemi sono equipaggiati con protocolli di crittografia e di sicurezza avanzati.

· semplicità del file sharing: gli strumenti disponibili nel cloud di solito includono programmi HTML che funzionano direttamente nel browser. Questo significa che gli utenti non avranno bisogno di alcun software specifico per accedere e modificarli. Inoltre, permettono editing multipli e simultanei in tempo reale. Questa opportunità di lavorare online in gruppo ha reso più facili molti compiti e permesso di evitare di perdere tempo in inutili riunioni. Con la semplice condivisione di un link, tutti possono aprire un documento e apportare modifiche se necessario. Questo facilita il lavoro da remoto e offre maggior comodità ai dipendenti, che è uno dei principali vantaggi della tecnologia cloud.

“La crescente complessità degli ambienti IT e gli attacchi informatici in continua evoluzione, creano l’esigenza di aumentare il livello di sicurezza con soluzioni innovative che possano garantire la velocità del business e la sicurezza del dato stesso. Prevenire la perdita di dati è necessaria: per questo motivo adottare una gestione della sicurezza efficace e che sia in grado di proteggere tutti gli elementi IT, tra cui reti, endpoint, cloud, mobile e IoT è indispensabile per nonparalizzare la routine di un’organizzazione.”, ha dichiarato Marco Fanuli, Security Engineer Team Leader Italy di Check Point Software Technologies