SAP Signavio: il feedback dei clienti per processi migliori

SAP SE ha annunciato la disponibilità di SAP Signavio, un’offerta basata sull’esperienza per l’elaborazione e l’analisi dei dati. La nuova offerta mette in correlazione i dati sull’esperienza provenienti dalle ricerche condotte presso clienti, fornitori o dipendenti con i sistemi IT sottostanti, offrendo alle aziende la possibilità di capire come ottimizzare al meglio i propri processi business end-to-end per migliorare l’eccellenza operativa e la customer experience.

La pressione sulle aziende dovuta alla maggiore volatilità dei mercati e all’imprevedibilità dei comportamenti d’acquisto dei consumatori implica che la gestione del cambiamento sia uno dei problemi più difficili e importanti che le imprese devono affrontare oggi. Le soluzioni di Business Process Management forniscono un punto di partenza per la gestione del cambiamento e la comprensione dell’interconnettività tra i sistemi operativi, spesso però non riescono a tracciare una fotografia completa. Collegando i dati dell’esperienza con i dati delle operation, i nostri clienti possono ora scoprire l’impatto che una variazione di un processo ha sugli utenti finali e identificare gli strumenti necessari per ottimizzare i risultati.

Il percorso per offrire le funzionalità di analisi dei processi all’interno del software SAP Signavio, cui hanno partecipato oltre 25 aziende in tutto il mondo, ha recentemente completato le fasi di beta test. Le nuove funzionalità sono disponibili immediatamente per tutti i clienti tramite SAP Signavio Process Transformation Suite.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rashmeer Pahlad, business analyst, NTT: «Senza il feeedback dei clienti, non è possibile raccogliere e comprendere il valore dell’analisi e del miglioramento dei processi. Il risultato del miglioramento dei processi è semplificare e migliorare il modo in cui noi come azienda operiamo e, come risultato, migliorare il modo in cui le operation forniscono qualità e valore ai clienti».

Per Alexander Roettcher, director, Industries and Markets, Endress+Hauser Group Services: «Collegare i flussi dei processi interni con il sentiment dei clienti può aiutarci a capire come i clienti percepiscono il nostro modello operativo e a ottimizzare di conseguenza i nostri processi interni».

Sulla base del successo della soluzione SAP Signavio Journey Modeler lanciata recentemente, SAP prevede un’adozione significativa da parte delle aziende e lavorerà a stretto contatto con i suoi partner per lo sviluppo di piani di go-to-market per soddisfare la domanda prevista.

SAP Signavio cavalca la domanda di trasformazione dei processi aziendali

In seguito all’acquisizione di Signavio da parte di SAP nel marzo 2021, la combinazione delle soluzioni SAP e Signavio ha dato vita al portafoglio di business process transformation più completo sul mercato. L’anno scorso le soluzioni sofisticate e semplici per la gestione dei processi hanno offerto ai clienti un ROI più rapido e solido sui loro progetti di trasformazione, facendo crescere a tre cifre le soluzioni SAP Signavio. Questo risultato ha consentito di raddoppiare le risorse dedicate allo sviluppo e di fornire più rapidamente nuove tecnologie innovative, incluso il nuovo percorso per l’elaborazione di analisi.

Secondo Gero Decker, co-founder di Signavio e ora co-general manager, SAP Signavio, SAP: «Il feedback costante dei clienti conferma le nostre convinzioni di quando siamo entrati a far parte di SAP poco più di un anno fa. Il nostro portafoglio di business process transformation offre alle organizzazioni un nuovo modello basato sui dati per identificare i punti di contatto, su cui possono intervenire in caso di criticità, e creare soddisfazione per dipendenti, fornitori e clienti».

Infine, come sottolineato in conclusione da Rouven Morato, co-direttore generale di SAP Signavio, SAP: «Con la disponibilità di un’offerta per l’analisi dei processi, stiamo compiendo il primo passo per dimostrare l’importante effetto di portare Signavio in SAP. Portare i dati dell’esperienza nell’equazione offre ai nostri clienti informazioni che prima mancavano su come le operation interne hanno un impatto sugli utenti finali. Il nuovo brand SAP Signavio rappresenta la nostra certezza che la business process transformation sia fondamentale per creare maggiore agilità, resilienza e reattività, sempre più richieste nel mondo di oggi».

SAP Signavio è una componente chiave della soluzione RISE with SAP, l’offerta SAP creata per aiutare ogni azienda a sviluppare nuovi modelli di business per evitare interruzioni, ottenere efficienze per investire in innovazione e trasformare i sistemi mission-critical senza rischi per il business.

Per ulteriori informazioni sull’offerta per l’analisi dei processi con il software SAP Signavio, è possibile visitare il sito Percorso verso l’analisi dei processi – SAP Signavio.