Smart Manufacturing Summit 2022: Liferay c’è

Liferay ha reso noto che parteciperà alla giornata del 5 maggio dello Smart Manufacturing Summit 2022, la terza edizione dell’evento organizzato da The Innovation Group volto a fornire aggiornamenti su tecnologie e politiche di incentivazione e promozione della trasformazione digitale del settore manifatturiero del nostro Paese.

Tanti i protagonisti del settore che porteranno le proprie esperienze così come i temi che verranno discussi: finanziamenti, strategie energetiche e di approvvigionamento, gestione avanzata e intelligente dei cicli di vita del prodotto, transizione ecologica così come evoluzione tecnologica in ottica smart dell’industria e quindi MES/MOM e integrazione con ERP, virtual e digital twin, Industrial IOT, infrastrutture in cloud, cybersicurezza e processi data-driven.

In questo contesto, Liferay incontrerà i partecipanti presso il proprio spazio espositivo per discutere insieme dell’importanza delle piattaforme di esperienza digitale quali strumenti di punta per affrontare le sfide della digital transformation e per integrare le nuove tecnologie digitali in processi e prodotti.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Diego Iodice, Account Manager di Liferay Italia: «Nell’ultimo decennio, la trasformazione digitale ha visto un’accelerazione in quasi tutti i settori, e quello della produzione non fa eccezione. L’aumento delle aspettative dei clienti, la concorrenza e i drastici cambiamenti causati da Big Data, Industry 4.0 e, negli ultimi due anni, dal COVID-19, hanno costretto l’intero settore a modificare i propri modelli di business e a focalizzare i propri investimenti IT verso resilienza, business continuity e risparmio dei costi. Le piattaforme di esperienza digitale come la nostra offerta Liferay Experience Cloud, sono dunque strumenti di punta per affrontare le sfide della digital transformation così come per potenziare gli investimenti in ecosistemi ed esperienze, unificare i dati dei propri prodotti e dei processi di produzione e, cosa più importante, per fornire esperienze clienti digitali coinvolgenti e personalizzate».

In particolare, stando a quanto sottolineato dall’azienda, grazie a Liferay Experience Cloud è possibile creare esperienze personalizzate per una migliore customer experience, ottimizzare le esperienze di acquisto B2B complesse semplificando processi e ordini, facilitare l’upselling e il cross selling grazie a raccomandazioni intelligenti e acquisti ripetuti, così come migliorare l’esperienza post-vendita grazie a minori costi di servizio e una maggiore fidelizzazione.

Oltre alla versione completamente gestita di Liferay Experience Cloud, Liferay offre versioni self-managed o self-hosted, fornendo la flessibilità di scegliere l’infrastruttura che meglio si adatta alle esigenze specifiche delle aziende.