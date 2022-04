Marketing automation Oracle per i Family Banker di Banca Mediolanum

Anche Banca Mediolanum ha deciso di avvalersi delle applicazioni SaaS di Oracle CX per gestire tutte le proprie campagne di marketing, anche all’interno del proprio internet e mobile banking: una personalizzazione data-driven che ha migliorato ulteriormente la relazione e il dialogo con i clienti, in linea con la filosofia della Banca, che è da sempre quella di mettere al centro la persona.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Francesco De Maria, Responsabile Marketing Commerciale di Banca Mediolanum: «Gli strumenti Oracle ci permettono oggi di far lavorare insieme in modo sinergico dati, intelligenza artificiale, processi e canali, consentendo una riduzione sensibile dei tempi di realizzazione e rilascio delle campagne di marketing. Inoltre, offrono ai nostri Family Banker che operano su tutto il territorio nazionale, la possibilità di personalizzare e di rendere empatico il supporto tecnologico, con un miglioramento della user experience finale».

Per Paolo Massimiliano Sivo, Country Leader per le soluzioni Cloud CX (Customer Experience) di Oracle Italia: «In Oracle siamo convinti che la tecnologia debba essere un amplificatore della creatività umana. Essendo la nostra azienda nata per gestire i dati, riteniamo che gli strumenti di Intelligenza Artificiale abbiano l’obiettivo principale di facilitare e valorizzare il lavoro delle persone rendendolo più strategico, aiutandole a estrarre informazioni preziose dai dati e a concentrarsi su come “azionarli” – ad agire in base ad essi. Tutto questo, creando un’esperienza di coinvolgimento del cliente in tempo reale, personalizzata e coerente rispetto ai vari canali di interazione, fisici e/o digitali».

Grazie alle soluzioni cloud-native di marketing automation di Oracle, infatti, oggi Banca Mediolanum può abilitare ulteriormente il dialogo con la propria clientela, tracciare meglio le attività sui potenziali clienti e conoscere in tempo reale dati e metriche, elementi indispensabili per rendere più efficaci le campagne. Con tutto questo patrimonio informativo a disposizione è possibile individuare target personalizzati per una proposta “fatta su misura” sui bisogni e sul profilo dei clienti.

Le iniziative commerciali supportate da processi automatizzati possono essere suddivise in due macro-aree: all’interno della prima confluiscono tutte quelle campagne in cui la tecnologia è a sostegno dell’attività di consulenza del Family Banker; la seconda si rivolge direttamente al cliente finale, mantenendo il Family Banker sempre informato in tempo reale sullo stato di queste attività.

Entrambe le tipologie sono accomunate dalla medesima strategia, che è quella di anticipare e intercettare le esigenze di investimento del cliente e di formulare quindi il messaggio più coerente, il che favorisce il consolidamento e lo sviluppo della relazione. In quest’ottica, l’uso di Intelligenza Artificiale e Business Intelligence sono determinanti per un affinamento sempre più sofisticato del target, ad esempio con l’individuazione dei tassi di abbandono e di propensione all’acquisto.