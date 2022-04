Applicazioni cloud-native facili con Red Hat

Red Hat ha annunciato Red Hat Application Foundations, un insieme di servizi applicativi che, insieme a Red Hat OpenShift, aiutano ad accelerare lo sviluppo e la delivery di applicazioni containerizzate in ambienti ibridi e multicloud. Red Hat Application Foundations è un toolkit completo per le organizzazioni che cercano di sviluppare e integrare rapidamente applicazioni e servizi di dati come parte della loro strategia di modernizzazione di applicazioni e infrastrutture.

Investire nel cloud per un’infrastruttura applicativa moderna

Il ritmo dello sviluppo applicativo continua ad accelerare. Secondo la società di analisi IDC, “entro il 2025 si prevede l’esistenza di 750 milioni di nuove applicazioni logiche”. Con questa crescita, i tempi di sviluppo e distribuzione devono essere accorciati. E per creare e aggiornare rapidamente le applicazioni al fine di soddisfare le esigenze di business, gli sviluppatori hanno bisogno di un accesso self-service a piattaforme semplici da usare e che permettano una distribuzione più coerente su ambienti cloud ibridi e multicloud.

Red Hat OpenShift, la piattaforma Kubernetes leader del settore, fornisce una piattaforma applicativa cloud ibrida unificata e incentrata sulla sicurezza. Alimentata da container e Kubernetes, fornisce una base per modernizzare le applicazioni esistenti, costruire quelle cloud-native, semplificare lo sviluppo, aggiungere intelligenza e integrare servizi di terze parti. Attraverso Red Hat OpenShift – che supporta lo sviluppo cloud-native, fornisce servizi di intelligence e dati per le app cloud-native – gli sviluppatori possono creare applicazioni sofisticate e modernizzare quelle esistenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ken Johnson, vicepresidente e direttore generale, Application Services, Red Hat: «Lo sviluppo delle applicazioni sta subendo un cambiamento significativo e gli sviluppatori hanno bisogno di strumenti per supportare questa trasformazione. Abbiamo progettato Red Hat Application Foundations con una mentalità sviluppatore-centrica, è stato creato per lavorare senza soluzione di continuità con Red Hat OpenShift per dare vita ad applicazioni cloud-native che assicurino maggiore valore al business».

Gettare le basi per applicazioni scalabili

Red Hat Application Foundations offre agli sviluppatori una soluzione integrata progettata per collegare le applicazioni sia all’interno che all’esterno dell’ambiente container. È progettato e ottimizzato per OpenShift, fornendo servizi applicativi chiave e componenti per aiutare gli sviluppatori ad adottare modelli applicativi cloud-native e a rendere rapidamente disponibili le loro applicazioni. Con questo insieme di funzionalità, gli sviluppatori possono creare e integrare più facilmente applicazioni che variano in complessità per un’esecuzione efficiente e scalabile attraverso ambienti cloud ibridi.

Red Hat Application Foundations fornisce componenti pronti per l’implementazione che includono servizi di streaming dati ad alte prestazioni, gestione API, connettività dei servizi, runtime e framework leggeri e altro ancora, permettendo ai team di sviluppo di modernizzare la loro applicazione con scalabilità, agilità ed estensibilità. Questi componenti bilanciano flessibilità e conformità, assicurando scelta ed efficienza con strumenti e servizi self-service. Oltre a OpenShift, Red Hat Application Foundations può essere utilizzato insieme al software di partner tecnologici e sviluppato in-house, consentendo alle organizzazioni di creare le applicazioni giuste per raggiungere i loro obiettivi di business.

Nel supportare questo movimento verso il cloud, Red Hat Application Foundations permette molteplici modelli di modernizzazione attraverso microservizi, API, architetture event-driven e altro ancora. Poiché lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni continuano ad evolversi, gli sviluppatori potranno scoprire modi nuovi e migliori per creare e scalare le infrastrutture IT native del cloud. Red Hat Application Foundations supporta una sana pipeline di continuous integration (CI) e continuous delivery (CD), permettendo ai team di sviluppo software e DevOps di innovare senza problemi insieme.