Supply chain più agili con TeamViewer e SAP

TeamViewer ha annunciato l’integrazione della sua piattaforma di Realtà Aumentata (AR) Frontline di fascia enterprise con l’applicazione SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Grazie all’applicazione di TeamViewer Frontline Augmented Reality – parte integrante dell’offerta SAP per le soluzioni cloud per il settore industriale – i clienti possono migliorare ulteriormente i loro processi logistici con SAP EWM e supportare i dipendenti nella procedura di ‘picking’ (prelievo) tramite la visione in AR che aiuta ad aumentare la produttività e a creare processi più efficienti in tutte le operazioni di magazzino e logistica.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Stefan Krauss, SVP, General Manager Discrete Industries and Energy & Natural Resources: «Le recenti interruzioni della supply chain a livello mondiale hanno avuto una ricaduta sulla maggior parte delle realtà. Le aziende che si sono adattate più rapidamente hanno implementato applicazioni di gestione del magazzino agili come SAP EWM, consentendo di adattarsi rapidamente ai forti cambiamenti esterni e di rispondere rapidamente alle nuove sfide della domanda, dell’offerta e della forza lavoro interna. Ora, con l’integrazione della soluzione di picking basata su AR di TeamViewer, possiamo essere al fianco dei nostri clienti per ottenere una supply chain più resiliente e più efficiente da gestire».

Dal canto suo, secondo Alfredo Patron, Executive Vice President Business Development di TeamViewer: «La nostra partnership con SAP si basa su una serie di obiettivi comuni: innovazione ed evoluzione attraverso tecnologie all’avanguardia che supportano le aziende nella loro trasformazione digitale. La nostra soluzione visiva di picking migliora significativamente i processi del cosiddetto inbound e outbound del magazzino, con conseguenti tempi di prelievo più rapidi, una maggior precisione che si traducono in una maggiore soddisfazione da parte del cliente. Inoltre, grazie a questa soluzione si riduce il tempo di formazione e di inserimento del personale in realtà con un alto tasso di uscita del personale».

L’integrazione con Frontline e SAP EWM permette alle aziende di fornire direttamente in tempo reale, a coloro che lavorano in magazzino e nella logistica, i dati e le informazioni critiche di cui hanno bisogno per svolgere i propri compiti. I flussi di lavoro basati su AR forniscono istruzioni passo-passo ai lavoratori tramite occhiali intelligenti – smartglasses – e dispositivi indossabili che consentono di lavorare a mani libere, migliorando i tempi di prelievo con una media del 10-15 per cento e facendo scendere i tassi di errore vicino allo zero. Allo stesso tempo, i nuovi dati vengono ritrasmessi all’applicazione SAP EWM proprio sul luogo di lavoro per consentire una continua convalida e ottimizzazione del processo per ottenere significativi risparmi in termini di costi.

Questa integrazione rappresenta un’ulteriore fase della partnership di successo tra TeamViewer e SAP che si aggiunge alle precedenti integrazioni con SAP Field Service Management e SAP Service and Asset Manager, entrambi parte dell’offerta Digital Supply Chain di SAP. L’impegno e i continui investimenti di TeamViewer nella partnership con SAP sono stati recentemente riconosciuti con il SAP Pinnacle Award nella categoria “Partner Application – Industry Cloud”.