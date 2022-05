Pure Storage e Snowflake migliorano e potenziano l’accessibilità dei dati

Pure Storage, azienda che propone tecnologia e servizi di data storage, e Snowflake, la Data Cloud company, hanno annunciato una partnership destinata a sviluppare una soluzione in grado di incrementare l’accessibilità dei dati da parte dei clienti che dispongono di dati on-premises.

Pure Storage FlashBlade è una piattaforma dinamica unificata a file e a oggetti ad alte prestazioni appositamente realizzata per le esigenze relative ai modern analytics che fornisce risposte in real-time alle richieste di dati con un’agilità simile a quella del cloud. Una volta disponibile la nuova soluzione, i clienti Pure e Snowflake potranno analizzare molteplici fonti di dati residenti su Pure Storage FlashBlade con Snowflake Data Cloud conservando la posizione dei loro dati. Questo accorgimento consentirà alle aziende di lavorare sui dati direttamente memorizzati sullo storage a oggetti FlashBlade usando Snowflake nel cloud – eliminando così la necessità di creare copie separate dei dati da condividere con altri tool o workflow.

“La nostra collaborazione con Snowflake per migliorare l’accessibilità dei dati ci permette di andare realmente incontro ai clienti nel punto in cui si trovano lungo il loro percorso verso il cloud così da aiutare ogni azienda a diventare una realtà data-driven capace di ottenere risultati con più rapidità”, ha dichiarato Rob Lee, chief technology officer di Pure Storage. “Pure continua a rafforzare la propria leadership nel proporre tecnologia e servizi avanzati per il data storage. La soluzione che stiamo approntando con Snowflake conferma il nostro impegno a semplificare il modo in cui le aziende interagiscono con i dati per estrarne il massimo valore possibile e produrre risultati di business rilevanti”.

“La partnership tra Snowflake e Pure Storage permetterà alle aziende di estrarre maggior valore dai loro dati on-premises facendo leva sulle capacità analitiche e di governance offerte da Snowflake”, ha commentato Christian Kleinerman, senior vice president of product di Snowflake. “La nostra soluzione congiunta aiuterà le aziende a mobilizzare i dati eliminando i silos per avvicinare ulteriormente i dati stessi così che sia possibile estrarne più valore e insight a valore”.

L’anteprima pubblica della soluzione è prevista per la seconda metà del 2022.