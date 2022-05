Con SAP per supply chain resilienti e aziende sostenibili

In occasione del SAP Sapphire di Orlando in Florida, SAP ha annunciato nuove innovazioni che offrono valore di business ai clienti in quattro aree critiche: resilienza della supply chain, sostenibilità, trasformazione dei processi aziendali e sviluppo di applicazioni no-code.

Secondo un recente sondaggio di Boston Consulting Group, mentre l’80% delle aziende si rivolge a soluzioni digitali per rispondere alle attuali sfide, solo il 30% sta realizzando con successo una vera trasformazione digitale del proprio business. Gli annunci di oggi aiuteranno i clienti SAP ad accelerare il loro percorso di trasformazione con soluzioni innovative basate su cloud che coprono i processi di business end-to-end di cui le aziende hanno maggiormente bisogno. Gli annunci sono stati rilasciati nel corso di SAP Sapphire, la conferenza globale di clienti e partner di SAP, in programma dal 10 al 12 maggio 2022.

Come sottolineato per l’occasione da Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP: «Per 50 anni, le soluzioni mission-critical di SAP e la sua profonda esperienza per industry hanno aiutato le aziende di tutto il mondo a gestire al meglio il loro business. Siamo in una posizione unica per continuare a permettere ai nostri clienti di essere aziende di successo in un mondo in rapida evoluzione, guidando la trasformazione digitale basata su cloud che risolve le sfide più urgenti delle organizzazioni, dalla resilienza della catena di approvvigionamento alla sostenibilità».

Supply chain resilienti e business network intelligenti

Le innovazioni SAP migliorano l’efficienza e la trasparenza della supply chain, consentendo di migliorare sia le prestazioni che la resilienza. Tra le innovazioni annunciate oggi da SAP, una nuova suite di app iOS che rendono più snella la digital supply chain e forniscono ai lavoratori strumenti intuitivi e semplici da usare. Le prime due di queste app, SAP Warehouse Operator e SAP Direct Distribution, sono state lanciate oggi e sono disponibili nell’App Store di Apple.

Il nuovo SAP Digital Manufacturing cloud riunisce le ultime innovazioni in ambito analytics, edge computing e automazione con processi di produzione end-to-end all’avanguardia per aiutare i clienti a ottimizzare le prestazioni della produzione. SAP Business Network continua, inoltre, a evolversi come la più grande rete aziendale del mondo e, con l’integrazione di Taulia, i clienti possono ottenere il valore legato al loro capitale circolante.

Portare le aziende dalle parole ai fatti in ambito sostenibilità

Il crescente portafoglio di soluzioni SAP per la sostenibilità è unico per aiutare le aziende a passare dalle buone intenzioni ad azioni importanti. Le novità annunciate oggi comprendono nuove funzionalità in SAP Cloud for Sustainable Enterprises che aiutano le imprese a innovare nelle aree chiave della sostenibilità. Questo include miglioramenti per SAP Product Footprint Management, che permette ai clienti di ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti su larga scala con la connettività live da SAP S/4HANA Cloud, comprese le funzionalità di trasporto e viaggio.

Abilitare la Business Process Transformation

I clienti continuano a adottare RISE with SAP per riprogettare i loro processi aziendali end-to-end e passare a un ERP modulare e agile nel cloud. Molti clienti saranno sul palco di Sapphire per mostrare come utilizzano RISE with SAP per sviluppare nuove innovazioni di business. Anche i partner stanno aiutando i nostri clienti a scalare queste innovazioni attraverso best practice e soluzioni su misura: RISE with SAP and SOAR with Accenture ora integrano e forniscono ciò di cui le aziende hanno bisogno per una trasformazione basata sul cloud, inclusa la gestione dell’infrastruttura cloud, la gestione delle applicazioni e i servizi operativi. L’ultima versione di SAP Service Cloud comprende nuove funzionalità di gestione dinamica e modellazione dei casi e l’integrazione nativa con Qualtrics® XM Discover e Microsoft Teams per consentire alle organizzazioni di mantenere la propria brand promise grazie a una migliore visibilità, maggiore responsabilità e tempi di risoluzione più rapidi.

Accelerare l’innovazione con lo sviluppo No-Code/Low-Code

SAP AppGyver, una delle principali soluzioni per lo sviluppo di applicazioni enterprise no-code/low code, ora include l’integrazione nativa con SAP Service Cloud ed è disponibile come parte del piano gratuito per SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP Process Automation, anch’esso parte del piano gratuito per SAP BTP, è stato migliorato per la gestione del flusso di lavoro no-code e l’automazione robotica dei processi (RPA).

SAP offre nuove innovazioni basate sull’intelligenza artificiale di SAP per ottimizzare in modo intelligente i processi di business end-to-end, inclusi lead-to-cash, design-to-operate, recruit-to-retire e source-to-pay. SAP fornisce inoltre l’accesso gratuito a tutti gli studenti universitari a risorse ed esperienze di apprendimento personalizzate nella “zona studenti” del suo portale di formazione. Per supportare la crescente necessità di sviluppo accelerato di app da parte di utenti non tecnici, SAP lancia un percorso di formazione avanzato che prepara gli studenti a nuove certificazioni in ambito low-code/no-code.