È tempo di Rubrik Security Cloud

Rubrik ha presentato Rubrik Security Cloud, una soluzione che permette di mantenere i dati al sicuro, ovunque essi si trovino, in ambito aziendale, cloud e SaaS.

Lo ha fatto nella consapevolezza che il ransomware è in aumento e gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati. Nonostante gli investimenti per aumentare la sicurezza dell’infrastruttura, i criminali informatici riescono ancora a raggiungere i dati. E quando distruggono i dati, distruggono l’intera azienda.

Per questo, secondo Rubrik, è tempo di un nuovo approccio.

Rubrik Security Cloud offre tre funzionalità uniche:

Resilienza dei dati : salvaguardare i dati fornendo una protezione dei dati immutabile e air-gapped con un controllo degli accessi basato sull’autenticazione a più fattori.

: salvaguardare i dati fornendo una protezione dei dati immutabile e air-gapped con un controllo degli accessi basato sull’autenticazione a più fattori. Osservabilità dei dati : monitoraggio continuo dei rischi sulle minacce ai dati, tra cui il monitoraggio e l’investigazione dei ransomware, grazie all’apprendimento automatico, per rilevare anomalie, crittografie, cancellazioni e modifiche dei dati; monitoraggio dei dati sensibili per individuare e classificare i dati più sensibili e valutare il rischio di esfiltrazione; il monitoraggio e la caccia alle minacce per identificare gli indicatori di compromissione e trovare l’ultima copia pulita nota dei dati.

: monitoraggio continuo dei rischi sulle minacce ai dati, tra cui il monitoraggio e l’investigazione dei ransomware, grazie all’apprendimento automatico, per rilevare anomalie, crittografie, cancellazioni e modifiche dei dati; monitoraggio dei dati sensibili per individuare e classificare i dati più sensibili e valutare il rischio di esfiltrazione; il monitoraggio e la caccia alle minacce per identificare gli indicatori di compromissione e trovare l’ultima copia pulita nota dei dati. Recupero dati: contenimento rapido delle minacce e recupero dei dati, sia che si tratti di un file, di un’applicazione o di un recupero di massa per l’intera organizzazione. La nuova funzionalità di contenimento delle minacce di Rubrik mette in quarantena il malware e limita l’accesso dell’utente ai dati infetti per favorire un recupero più sicuro.

Poiché le organizzazioni continuano a lottare contro i cyberattacchi che compromettono i dati, Rubrik ha presentato anche il Data Security Command Center per valutare facilmente se i dati sono sicuri e in grado di essere recuperati da un cyberattacco. Ora i clienti possono vedere quali dati sono a rischio e ricevere raccomandazioni per rendere i loro dati più sicuri.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bipul Sinha, CEO e co-founder di Rubrik: «Con criminali informatici che diventano ogni giorno più esperti, ogni azienda al mondo è vulnerabile. Con Rubrik Security Cloud, stiamo rafforzando le difese dei clienti in modo che possano proteggere il loro business, difendendo carichi di lavoro aziendali, cloud e SaaS. La nostra piattaforma di sicurezza dei dati consente ai clienti di proteggere i dati, recuperare rapidamente e prepararsi per il successo in questo nuovo panorama informatico».

Per clienti in cerca di soluzioni Zero Trust per difendersi e riprendersi dal ransomware

Per quanto riguarda l’osservabilità dei dati, Sensitive Data Discovery for Microsoft 365 scopre e classifica i dati sensibili all’interno di Microsoft 365 per valutare meglio il rischio e contribuire a mantenere la conformità alle normative.

Queste ultime integrazioni nascono dalla collaborazione tra Rubrik e Microsoft, che già lo scorso anno aveva portato al lancio di Rubrik Cloud Vault su Microsoft Azure con l’obiettivo di aiutare i clienti a difendersi meglio dagli attacchi informatici utilizzando un servizio di cloud vault completamente gestito, sicuro e isolato.

Dal lancio, Rubrik ha riscontrato una forte richiesta per Rubrik Cloud Vault in settori chiave come healthcare e life science, industria manifatturiera, pubblica amministrazione e i servizi finanziari, con clienti che sempre più spesso creano soluzioni Zero Trust per difendersi e riprendersi dal ransomware.

Come concluso da Jurgen Willis, Vice President di Microsoft Azure: «Le aziende hanno bisogno di una strategia di resilienza dei dati che li mantenga al sicuro di fronte all’aumento delle minacce informatiche. Il Security Cloud di Rubrik, che si basa sulle integrazioni con Rubrik Cloud Vault e Microsoft Azure, aiuterà i clienti ad accelerare il loro percorso Zero Trust».