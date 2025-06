Microsoft presenta le novità per la sovranità digitale in Europa

In occasione dell’AI Tour ad Amsterdam, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato i prossimi passi dell’azienda nell’ambito degli Impegni Digitali per l’Europa, introducendo nuove soluzioni che rafforzano la sovranità digitale per le organizzazioni in tutto il continente.

L’azienda si impegna a promuovere un modello di sovranità digitale che consenta a individui e istituzioni di operare in modo indipendente, sicuro e con un controllo autodeterminato. Le nuove funzionalità annunciate estendono la sovranità a tutte le organizzazioni europee che utilizzano il cloud pubblico, offrendo al contempo nuove opzioni per utilizzare i servizi Microsoft in ambienti di cloud privato sovrano.

Le nuove soluzioni di Microsoft per la sovranità digitale

Microsoft Sovereign Cloud, appena presentato in Europa, combina soluzioni complete di produttività, sicurezza e cloud progettate per consentire alle organizzazioni europee di crescere, competere e guidare il mercato secondo i propri termini, con un controllo maggiore che mai.

Con questo annuncio, l’azienda riunisce soluzioni complete di produttività, sicurezza e cloud attraverso Sovereign Public Cloud, Sovereign Private Cloud e National Partner Clouds.