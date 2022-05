La VPN ultra veloce che protegge la privacy: cos’è e come funziona

La VPN è una tecnologia che permette di navigare in libertà e sicurezza nel web senza temere hacker e attacchi DDos: continua a leggere per vedere come funziona.

Negli ultimi anni si è visto un grande incremento di utenti che stanno apprezzando la VPN e le sue funzionalità.

Le motivazioni di ciò sono legate al fatto che questo strabiliante sistema protegge la propria identità dislocando il proprio indirizzo IP, consentendo quindi di non essere localizzabili né da altri utenti con cattive intenzioni né da l’ISP, ossia il service provider che fornisce l’accesso alla rete.

Facendo uso di una VPN ultra veloce è possibile quindi svolgere molte attività quotidiane con ogni dispositivo, in totale anonimato: ecco una rassegna delle più comuni.

Pagamenti online sicuri

La possibilità di non essere tracciati prima di tutto permette di muoversi liberamente e navigare il web senza che malintenzionati mettano a repentaglio i dati sensibili.

Anche una rete pubblica può essere utilizzata per effettuare pagamenti con carta di credito, privando hacker e malware delle coordinate utili a penetrare nei sistemi che proteggono la privacy.

La VPN tuttavia non protegge totalmente il computer dall’esterno: anche essendo non rintracciabili, cliccando un link pericoloso incorporato in una mail di phishing ci sarebbe comunque poco da fare. Per fortuna esistono, come per tutti i sistemi operativi, antivirus per Mac che consentono una protezione ulteriore, anche quando capita di cadere in costose trappole.

Cataloghi streaming illimitati

Viaggiando all’estero, se fino a qualche anno fa era inimmaginabile, ora sono messe a disposizione reti wi-fi un po’ ovunque e una quantità di dati decisamente notevole e a prezzi convenienti. Se ci si connette ai cataloghi di streaming in altri Paesi però viene proposta la raccolta di contenuti disponibili all’estero. Grazie al dislocamento IP è facile connettersi a quello del proprio Paese e continuare per vedere le serie TV lasciate in sospeso prima di partire. Ovviamente questa preziosa funzionalità è utilizzabile anche al contrario: se l’ultima stagione di una serie appena uscita è disponibile solo negli USA, basterà localizzarsi nella Regione corretta per poterla vedere, senza rimanere indietro.

Libertà di informazione e navigazione

La potenza di questa tecnologia permette di abbattere le barriere, consentendo a chiunque di navigare sul web senza alcuna forma di censura imposta dai Governi. Questa funzionalità si è rivelata molto utile per tanti, consentendo di aggiornarsi e informarsi senza sottostare a nessun filtro. Non è chiaramente necessaria a tutti, ma è giusto sapere che la censura è una pratica largamente utilizzata in moltissimi Paesi del mondo, sia per motivazioni positive che negative.

Giocare online protetti da attacchi

Giocare online in competizione può spesso portare a incontrare i cosiddetti “baroni”.

Una delle più recenti tecniche di hacking nel gaming è il DDos. Gli attacchi consistono nell’affaticamento del server web che ospita gli utenti in partita, rallentando notevolmente le prestazioni dei dispositivi degli avversari. I servizi di VPN sicuri prevengono da questa eventualità.

Nuove tecnologie e multicanalità

Sempre all’insegna della totale libertà, le nuove tecnologie consentono di utilizzare una VPN su smartphone, tablet e Smart TV, per una protezione universale su ogni dispositivo. Alcuni piani offrono infatti traffico cifrato su più device. Una volta provata, sarà difficile rinunciarvi.