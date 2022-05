4 anni di GDPR: il commento di OpenText

In occasione del 4° anniversario del GDPR che si celebra oggi, 25 maggio 2022, Antonio Matera, Regional Vice President Sales Italy, Malta, Greece & Cyprus di OpenText, ne commenta l’adozione da parte di aziende e consumatori, evidenziandone in vantaggi in termini di fidelizzazione del cliente:

«Oggi le aziende si devono interfacciare con una community sempre più informata, che chiede maggiore trasparenza in termini di utilizzo dei dati personali, aspettandosi responsabilità da parte delle organizzazioni. L’anno scorso abbiamo assistito a un aumento significativo del numero di sanzioni legate al GDPR, rivolte a quelle aziende che sembrano presentare ambiguità o mancanza di trasparenza nell’elaborazione e nella comunicazione delle decisioni nei confronti dei consumatori.

La gestione della reputazione per mantenere i clienti soddisfatti è uno degli argomenti più dibattuti, e costringe le aziende a identificare una nuova strategia in materia di privacy dei dati, che vada al di là dei rischi di conformità normativa. Oggi, infatti, i consumatori chiedono integrità e onestà per quanto riguarda il trattamento e l’utilizzo dei dati personali. Non solo: vogliono anche controllarne l’uso e non sono restii ad esercitare i propri diritti di cancellazione o richiesta di copie dei dati personali trattati.

Per molte aziende soddisfare queste richieste richiede molto tempo e, spesso, processi manuali, tanto che – nonostante molte di loro abbiano silos interni – l’individuazione di tutti i dati disponibili è un’impresa. Ponendo un’attenzione particolare alla reputazione del brand e alla fidelizzazione dei clienti, le aziende guardano a innovazione e automazione per gestire queste sfide come fonte di vantaggio competitivo. Guadagnare la fiducia dipende così tanto dalla customer experience che una comunicazione efficace di politiche, pratiche ed eventuali violazioni in materia di dati personali, nonché un processo di gestione semplificato delle richieste di diritti dei soggetti (SRR), deve essere al primo posto. Le aziende che promuovono un approccio data centrico per la gestione della privacy, facendo leva su strumenti di rilevamento e classificazione dei dati, mappatura del rischio e piattaforme di gestione dei dati con forti capacità di conservazione, saranno nella posizione migliore per attuare queste priorità. Questo consentirà di guadagnare la fiducia individuale e mantenere il diritto di custodia dei dati personali dei clienti, oltre a differenziarsi sul mercato».