Infor supporta il business del birrificio svedese Abro

Åbro Bryggeri, il più antico birrificio svedese a conduzione familiare, ha scelto Infor CloudSuite Food & Beverage per trasformare il suo modello aziendale, rendendolo più moderno e innovativo, per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di crescita.

“Per molti anni abbiamo sviluppato il nostro sistema ERP internamente e ci siamo resi conto che la competenza per la manutenzione della soluzione rischiava di venir meno e che i costi operativi sarebbero aumentati”, ha affermato Björn Ainemo, CFO del birrificio Åbro. “Abbiamo quindi iniziato a cercare una nuova soluzione standard che potesse supportare la nostra crescita e Infor si è distinta perché la soluzione era configurata per il nostro settore e rispondeva a molti dei compiti che volevamo risolvere. Con Infor disponiamo inoltre di altre funzionalità B2B che oggi non abbiamo in una soluzione completa”.

Infor è stato uno dei tre fornitori valutati da Åbro Bryggeri e dopo un anno di incontri a distanza, l’azienda ha scelto Infor CloudSuite Food & Beverage. L’implementazione della soluzione è in corso con il supporto della società di consulenza M3CS.

“Durante tutto il processo, abbiamo avuto un buon rapporto sia con le organizzazioni vendite di Infor che di M3CS”, ha affermato Håkan Larsson, Supply Chain Manager di Åbro Bryggeri. “Importante è stato anche che le persone con cui lavoriamo si trovassero nelle nostre immediate vicinanze, visti i numerosi workshop organizzati durante l’implementazione”.

Åbro Bryggeri è stata fondata nel 1856 e dal 1898 è di proprietà dell’attuale famiglia. Dalla produzione di birra, nel corso degli anni l’azienda ha ampliato sensibilmente la gamma di prodotti. Oggi, Åbro Bryggeri è un gruppo con diversi marchi e attività in molti mercati al di fuori della Svezia.

“Ora disponiamo di una soluzione adatta al nostro futuro, ad esempio per il nostro e-commerce, dove i clienti potranno effettuare direttamente ordini nel sistema, cosa che non è possibile con la nostra soluzione attuale”, ha dichiarato Anne Lageson, IT Manager di Åbro Bryggeri. “Poiché la soluzione di Infor è in cloud, la gestione IT è semplificata, in quanto non abbiamo bisogno di disporre di alcun hardware. Gli aggiornamenti sono continui e il software è in fase di sviluppo, quindi anche per il nostro settore il cloud rappresenta il modo per semplificare la vita quotidiana.”

“La digitalizzazione è fondamentale quando le aziende operano in mercati competitivi, come quello alimentare”, ha affermato Malte Ekedahl, leader di Infor per i Paesi nordici. “La concorrenza si fa ogni giorno più forte e la nostra soluzione cloud specifica per il settore alimentare aiuta i clienti a prendere decisioni intelligenti che rafforzano la loro competitività.”