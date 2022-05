Liferay sostiene la trasformazione digitale della PA

Liferay, multinazionale specializzata nella creazione di esperienze digitali ricche e integrate tra web, mobile e dispositivi connessi, ha annunciato la sua partecipazione in presenza al Forum PA 2022 che si terrà dal 14 al 17 giugno 2022, con uno stand dedicato (Stand E) presso l’Auditorium della Tecnica di Roma.

Ancora una volta Liferay è presente al più grande evento nazionale sulla modernizzazione della pubblica amministrazione per illustrare il proprio contributo e la propria esperienza nel supportare la Pubblica Amministrazione nel proprio percorso di innovazione e di digitalizzazione, settore in cui l’azienda vanta come clienti i maggiori comuni del territorio nazionale, enti governativi e locali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Matteo Mangiacavalli, Senior Account Manager di Liferay: «La comunicazione diventa sempre più a misura di utente, creata appositamente per offrire percorsi semplici, intuitivi e soprattutto personalizzati. Questo implica una profonda revisione dei meccanismi interni alla pubblica amministrazione stessa, il passaggio da una logica di adempimento a una di servizio, con l’obiettivo di aiutare concretamente il cittadino, il dipendente pubblico ma anche l’azienda privata che interagisce con la Pubblica Amministrazione nelle attività di tutti i giorni. È in atto una vera trasformazione dei processi in ottica digitale, spesso affidata a figure che non sono di estrazione tecnica, ma che mettono a fattore comune competenze trasversali, economiche o umanistiche che siano. Per questo, le istituzioni si stanno impegnando per implementare Intranet, portali e siti web che siano facilmente integrabili con sistemi esterni, rapidamente implementabili, scalabili e sicuri. Con la nostra proposta vogliamo sostenere le strategie di trasformazione digitale della pubblica amministrazione affinché possano soddisfare non solo le crescenti aspettative dei cittadini in primis, ma anche di altri utenti e organizzazioni che interagiscono con gli enti pubblici. La nostra piattaforma Liferay Digital Experience Platform (DXP) – progettata per rispondere alle esigenze tecniche, di infrastruttura, e di struttura organizzativa – riunisce infatti tutte le funzionalità di cui le organizzazioni hanno bisogno per offrire, gestire e migliorare le esperienze digitali incentrate sull’interno e sull’esterno».

Durante le quattro giornate, lo staff di Liferay sarà a disposizione del pubblico per illustrare le principali soluzioni Liferay per la Pubblica Amministrazione quali portali self-service moderni e responsive, siti web pubblici – per il cittadino, fornitori/extranet e sanità –, intranet e piattaforme di integrazione. Verrà inoltre presentata Liferay Experience Cloud, la nuova proposta cloud di Liferay che permette di creare e sviluppare con semplicità esperienze digitali uniche.