Acquisizione di Cerner: per Oracle c’è l’ok dell’anti-trust

Oracle Corporation ha annunciato il 1 giugno che sono state ottenute tutte le approvazioni anti-trust necessarie per il progetto di acquisizione di Cerner, compresa l’autorizzazione della Commissione Europea. Cerner è un fornitore di sistemi informativi digitali utilizzati all’interno di ospedali e sistemi sanitari per consentire al personale medico di fornire un’assistenza sanitaria migliore ai pazienti e alle comunità.

Oracle prevede di completare l’offerta pubblica di acquisto subito dopo la sua scadenza, alla mezzanotte (EST, Eastern Standard Time) del 6 giugno 2022. Il completamento dell’offerta pubblica di acquisto rimane soggetto alle condizioni descritte nella dichiarazione di OPA nello Schedule TO, presentata da Oracle alla Commissione per i Titoli e gli Scambi statunitense il 19 gennaio 2022, come modificata.

Larry Ellison, fondatore, Chairman e CTO – Chief Technology Officer di Oracle, discuterà dell’acquisizione di Cerner e della nuova suite di applicazioni di gestione della salute basate su cloud di Oracle ad un evento online del 9 giugno 2022, alle 15:00 CT. Cliccate qui e registratevi per partecipare all’evento.

Come sottolineato in una nota ufficiale dallo stesso Larry Ellison, Fondatore, Chairman e Chief Technology Officer di Oracle: «Insieme, Cerner e Oracle hanno la capacità di trasformare la fornitura dei servizi sanitari offrendo ai professionisti del settore medico una nuova generazione di sistemi di informazione sanitaria. Informazioni migliori permettono di prendere decisioni migliori sulle cure, che, a loro volta, portano risultati migliori per i pazienti. I nostri sistemi, nuovi e semplici da usare, sono progettati per ridurre il carico di lavoro amministrativo che grava sui nostri medici, migliorando al contempo la privacy dei pazienti e riducendo i costi sanitari complessivi».

Per Safra Catz, Chief Executive Officer di Oracle: «Prevediamo che questa acquisizione contribuirà in modo sostanziale ai ricavi di Oracle su base non GAAP nell’anno fiscale 2023. La sanità è uno dei settori verticali più grandi e più importanti al mondo (con un turn-over di 3,8 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti, l’anno scorso). Ci aspettiamo che Cerner rappresenti un enorme motore di crescita per gli anni a venire».

Dal canto suo, David Feinberg, Chief Executive Officer di Cerner, fa sapere che: «Cerner è stato un leader nella digitalizzazione delle cure mediche e ora è giunto il momento di far fruttare questo vantaggio con strumenti che forniscono informazioni agli operatori sanitari giusti, al momento giusto. Entrare a far parte di Oracle come business unit specializzata di settore ci offre un’incredibile opportunità per accelerare il lavoro di modernizzazione delle cartelle cliniche elettroniche, per migliorare l’esperienza degli operatori sanitari e per offrire ai pazienti un’assistenza migliore, più connessa e più efficiente».

Infine, per Mike Sicilia, Executive Vice President, Industries di Oracle: «Autonomous Database, APEX, gli strumenti di sviluppo low-code e l’interfaccia utente di Oracle ci consentono di modernizzare rapidamente i sistemi di Cerner e di migrarli nel nostro cloud di nuova generazione. Ciò può essere fatto molto rapidamente, poiché il business più grande e il sistema clinico più importante di Cerner girano già su Oracle Database. Non è necessaria nessuna modifica. Ciò che cambierà è l’interfaccia utente. Semplificheremo l’apprendimento e l’utilizzo dei sistemi di Cerner rendendo la tecnologia vocale hands-free interfaccia primaria per i sistemi clinici di Cerner».

Acquisizione di Cerner da parte di Oracle: punti salienti