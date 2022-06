Perché la comunicazione interna dovrebbe dare priorità alla intranet

“Lo scopo della comunicazione interna di un’azienda è quello di raggiungere ogni ramo della propria struttura, informando in modo immediato, mirato e coinvolgente ogni singolo soggetto all’interno del sistema.

Dove la comunicazione è consentita in entrambe le direzioni, cosa che agevola il feedback e la condivisione dei punti di vista e delle idee, il successo e la longevità della intranet sono garantiti.”

A farsi portavoce di questo messaggio è Massimiliano Omodei, fondatore di Thinsoft, società italiana che da oltre 20 anni si occupa di intranet aziendali, proponendo la piattaforma WorkTogether.

Mai come negli ultimi due anni le aziende hanno potuto constatare e riscoprire l’importanza di possedere piattaforme di comunicazione efficaci ed efficienti.

Abbiamo chiesto a Massimiliano Omodei perché la comunicazione interna dovrebbe affidarsi alla intranet.

“Innanzitutto” – risponde Omodei – “perché una intranet migliora la produttività dei dipendenti, mettendo a disposizione velocemente informazioni, notizie e documenti aggiornati e ai giusti destinatari, evitando dispendiose ricerche di e-mail e di fascicoli cartacei. Le intranet moderne come WorkTogether consentono non solo di informarsi, ma anche di utilizzare strumenti di digitalizzazione dei processi, assicurando così un ulteriore incremento della produttività.”

“Inoltre l’adozione di una intranet” – aggiunge Omodei – “aumenta l’innovazione e la competenza sul posto di lavoro.

L’utilizzo di strumenti digitali per la comunicazione aziendale è un ottimo incentivo per abituare dipendenti e dirigenti all’uso della tecnologia, contribuendo al miglioramento della stessa e al perfezionamento delle loro competenze digitali. Scegliere strumenti innovativi consente alle persone di essere sempre più innovative.

Un altro aspetto da considerare riguarda la comunità dei collaboratori: se lo scopo della comunicazione interna è orientato alla valorizzazione della cultura aziendale, il senso di appartenenza dei dipendenti sarà più sentito e valorizzato, con una conseguente diminuzione del turnover dei dipendenti. Una intranet moderna consente di trasmettere in forma efficace e diretta i valori aziendali e di non perderli di vista, senza il rischio di cestinare o smarrire le informazioni, come invece può succedere con una email o una newsletter.

Allo stesso tempo quando gli ambienti digitali come l’intranet diventano luogo di scambio idee reciproche, è facile identificare le menti più brillanti, più propositive e innovative: la intranet può quindi aiutare a reclutare i migliori talenti, offrendo spazi per il confronto diretto delle persone che consentono di far nascere idee, di essere più proattivi e valorizzare i punti di vista.”

Conclude Omodei: “La conseguenza di tutto questo non può che essere un incremento del benessere lavorativo in termini di felicità e serenità dei dipendenti. Come un ufficio accogliente frequentato da persone positive e collaborative può aumentare il senso di benessere nelle persone, così anche una intranet dove ogni giorno tutto ciò avviene con gli stessi intenti, ma in forma digitale, contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sereno”.