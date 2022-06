Red Hat offre un unico hub di gestione di Kubernetes

Red Hat annuncia la disponibilità generale di Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.5, progettato per aiutare le organizzazioni a semplificare la gestione dei carichi di lavoro cloud-native e il cloud ibrido. Quest’ultima release consente di estendere gli strumenti e le competenze esistenti per semplificare le operazioni, fornendo al contempo maggiore visibilità su come ottimizzare ulteriormente la gestione di Kubernetes.

Mantenere Kubernetes in ambienti complessi e diversificati

Sebbene molte organizzazioni si affidino ancora all’infrastruttura del datacenter tradizionale, possono integrare Red Hat OpenShift e Red Hat Advanced Cluster Management. Con Red Hat Advanced Cluster Management 2.5 è possibile importare, gestire e creare i cluster OpenShift esistenti su architettura Red Hat Virtualization e Arm, abilitando la creazione di cluster su architetture diverse da un unico hub di gestione. Ampliando le possibilità di esecuzione di questi cluster, le imprese possono mantenere gli investimenti IT esistenti, ottenendo al contempo più ampie capacità di gestione in ambienti eterogenei, comprendenti cluster gestiti, cloud privati, server bare-metal o cloud pubblici. I team IT ricevono ulteriore supporto per importare e gestire cluster OpenShift su architettura Arm (Tech Preview) e Red Hat Virtualization (General Availability).

Con la crescita dei cluster, aumentano anche i costi e i tempi associati alla gestione di queste risorse, nonché le ridondanze che possono diffondersi tra i vari footprint. La novità della versione 2.5 è la funzione Hosted Control Planes (Tech Preview) basata su CLI, che consente di ridurre l’ingombro del piano di controllo eliminando i nodi ridondanti e combinando i servizi per ottenere le stesse funzionalità con una maggiore densità del cluster e una migliore efficienza complessiva. I team possono accelerare i tempi di provisioning di nuovi cluster, ridurre i costi di questi footprint e migliorare il ritorno sugli investimenti.

Usabilità e visibilità centralizzate per la gestione dei cluster su scala

Red Hat Advanced Cluster Management 2.5 si basa sulle ultime innovazioni del progetto open source Argo CD (OpenShift GitOps). Grazie all’utilizzo di PolicyGenerator è possibile integrarsi più facilmente con Red Hat Advanced Cluster Management Governance per generare policy che garantiscano la conformità agli standard aziendali e non e la gestione della configurazione su scala. Questo include la possibilità di creare e distribuire ApplicationSet da OpenShift GitOps in un ambiente cloud ibrido senza lasciare la console di Red Hat Advanced Cluster Management.

Red Hat Advanced Cluster Management 2.5 aggiunge ulteriori miglioramenti per facilitare la gestione dei cluster su scala: