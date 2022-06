Perché il settore energetico ha bisogno della digital platform Liferay

Liferay, multinazionale specializzata nella creazione di esperienze digitali ricche e integrate tra web, mobile e dispositivi connessi, ha annunciato la propria partecipazione al Free Energy Talk “La digital experience platform al servizio delle strategie di customer centricity”, l’evento organizzato per il settore energetico da UtilitEnergy, la community di IKN Italy – Institute of Knowledge & Networking, il prossimo 27 giugno, in Live Streaming dalle ore 14.30 alle ore 15.30.

Si tratta di un talk per analizzare le nuove frontiere del modello di interoperabilità come leva strategica per migliorare la Customer Experience.

Il settore energetico sta, infatti, investendo sempre di più in applicazioni, chat e altri tool di ultima generazione per rafforzare la relazione con il cliente. Tuttavia, queste tecnologie spesso non si integrano perfettamente con i sistemi aziendali impattando fortemente sull’esperienza dei clienti.

Durante l’Energy Talk condotto da Diego Iodice, Account Manager di Liferay, e Alessandro Musumeci, Docente di Sistemi Informativi Aziendali in UNINT, si analizzerà come la digital experience Platform sia una tecnologia che consenta maggiore competitività e una migliore customer experience anche alle realtà appartenenti al settore energetico.

Come sottolineato dallo stesso Iodice (in foto): «Se è vero che alcuni processi sono complessi e difficili da gestire all’interno di una piattaforma standard, opzioni come il Portale clienti di Liferay con funzionalità self-service, specificamente progettato per il settore dell’energia, offrono grandi capacità di integrazione con i sistemi aziendali esistenti e consentono un eccellente livello di personalizzazione che è facile da gestire e riduce il carico di lavoro per i reparti IT, Marketing e Customer Service».