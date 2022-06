Sviluppatori: domanda in forte aumento, ma solo il 26% delle competenze richieste è legato al business

Le applicazioni sono fondamentali nell’economia digitale moderna e sono di importanza cruciale per i responsabili in azienda. Tuttavia, solo un quarto (26%) delle competenze richieste nelle offerte di lavoro per sviluppatori sono legate al business e almeno il 49% di tutti gli annunci non include una singola competenza di business tra i 10 requisiti principali, secondo un’analisi realizzata da Textkernel a livello europeo dei principali annunci di lavoro per sviluppatori pubblicati da VMware, in collaborazione con la piattaforma di job intelligence Jobfeed.

Le competenze di business come la finanza (5%), la gestione degli stakeholder (6%) e la gestione dei progetti (7%), che sono fondamentali per comprendere e presentare ai Consigli di Amministrazione i business case delle applicazioni, raramente figurano tra le competenze più richieste dai datori di lavoro per i futuri sviluppatori.

I Consigli di Amministrazione sono alla ricerca di sviluppatori esperti di business per accelerare la realizzazione delle app e fornire agli utenti esperienze sempre eccellenti. Tuttavia, le competenze di business sono largamente assenti dagli annunci per i ruoli di sviluppo front-end. Solo il 23% degli annunci di sviluppo front-end e il 22% di quelli per sviluppatori Android fanno riferimento alle principali competenze di business tra i requisiti prioritari, rispetto al 39% degli annunci di ingegneri del software e al 63% degli annunci di data architect. Per gli sviluppatori front-end, in particolare, né la gestione dei progetti né quella degli stakeholder sono elencate tra le principali competenze richieste, nonostante dall’inizio del 2021 siano stati pubblicati più di 130.000 annunci in tutta Europa.

Ed Hoppitt, EMEA Director, Apps and Cloud Platforms di VMware, ha dichiarato: “Con l’aumento della domanda di delivery delle app da parte dei Consigli di Amministrazione, esiste una reale opportunità per gli sviluppatori di affinare le proprie competenze di business e di diventare più visibili e determinanti nella modernizzazione delle app. I responsabili aziendali raramente parlano di tecnologia e gli sviluppatori possono rappresentare questo ponte necessario. Sfruttare questa enorme opportunità di maggiore coesione tra il core business, gli sviluppatori e l’IT, e valorizzare gli sviluppatori con competenze di business a complemento delle loro abilità di codifica, è essenziale se le aziende vogliono porre le app al centro di una strategia digital-first.”

È necessario un recruitment mirato, poiché la domanda di sviluppatori è in aumento

Le attività di reclutamento devono essere specificamente rivolte agli sviluppatori in grado di comunicare il valore delle app ai responsabili aziendali, dato che il numero di posti di lavoro vacanti in questo ambito continua a crescere. Su base annua, la domanda di ruoli di sviluppo è aumentata del 38% in tutta Europa dal primo trimestre del 2021 allo stesso periodo del 2022, con un incremento del 173% e del 106% degli annunci di lavoro rispettivamente in Spagna e in Italia, mentre Regno Unito (22%), Belgio (19%) e Paesi Bassi (3%) hanno registrato aumenti più modesti.

La concorrenza per i ruoli legati ai dati è particolarmente agguerrita: in Spagna il fabbisogno di data engineer è aumentato del 305%. Anche in Italia il fabbisogno di data architect è cresciuto del 210% rispetto all’anno precedente, dimostrando chiaramente che le applicazioni e il volume di dati che producono stanno influenzando le decisioni di assunzione.

Le aziende si rivolgono alla formazione e ai partner per migliorare i propri talenti

La carenza di competenze commerciali spinge alcune aziende a puntare su sviluppatori con conoscenze commerciali e a investire in formazione specifica, collaborando con i partner per sviluppare le capacità di comunicazione dei dipendenti, sviluppatori e non. Come ha aggiunto Hoppitt, “trovare coloro che sono in grado di realizzare risultati di business guidati dalle app e comunicarne l’importanza per la strategia digitale è fondamentale per il successo futuro delle organizzazioni”.