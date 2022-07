MEGA International tra i Customer’s Choice di Gartner Peer Insights 2022

MEGA International , società di software globale, è stata nominata Gartner Peer Insights Customers’ Choice per gli Enterprise Architecture Tools nel 2022, con una valutazione complessiva di 4,7 stelle su 5. Il riconoscimento si basa sul feedback dei clienti e sulle valutazioni dei professionisti utenti finali che hanno esperienza nell’acquisto, nell’implementazione e nell’utilizzo della piattaforma HOPEX di MEGA.



“È il terzo anno consecutivo che Gartner ci riconosce come Gartner Peer Insights Customers’ Choice e siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento”, afferma Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA. “Siamo grati ai nostri clienti per aver condiviso le loro recensioni, perché il loro feedback è ciò che ci permette di innovare costantemente, evolvere e continuare a offrire la migliore soluzione di architettura aziendale sul mercato.”



I fornitori che si posizionano nel quadrante superiore destro dei quadranti “Voice of the Customer” si distinguono come Gartner Peer Insights Customers’ Choice. I vendor riconosciuti soddisfano o superano sia la valutazione complessiva media del mercato che l’interesse e l’adozione media degli utenti. MEGA ha ottenuto una valutazione di 4,7 stelle su 5 con 80 recensioni verificate negli ultimi 18 mesi.



Ecco di seguito alcuni esempi:



HOPEX: il miglior strumento di architettura aziendale e gestione del rischio

“HOPEX è uno dei migliori strumenti di architettura aziendale e di gestione del rischio. Utilizziamo questo strumento da oltre 2 anni ed è sempre stato molto stabile e affidabile. È facile da configurare e da integrare con altre applicazioni, il che è davvero utile per la pianificazione e la gestione strategica. Contiene una pletora di servizi che aiutano a prendere le giuste decisioni basate sui dati. È veloce, efficiente e ha un’interfaccia user-friendly facile da usare e da gestire”.

Ruolo del recensore: R&S/Sviluppo prodotto – Industria



Hopex è un ottimo strumento per i progetti di trasformazione digitale

“Strumento eccellente, così come il servizio, il supporto e la documentazione. Lo considero un’ottima soluzione per l’architettura aziendale”.

Ruolo del recensore: Architettura d’impresa e innovazione tecnologica – Industria dei media



Strumento EA solido e molto completo, con potenti strumenti di reporting e decisionali

“HOPEX è uno strumento EA solido e molto completo, basato su un repository centralizzato e dotato di potenti strumenti di reporting e decisionali.”

Ruolo del recensore: Consulente – Industria manifatturiera



Tutte le recensioni verificate dei clienti di MEGA sono disponibili sul sito web di Gartner Peer Insights .