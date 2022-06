Password pc dimenticata su Windows 7? C’è PassFab 4WinKey

Password pc dimenticata su Windows 7? Password pc dimenticata su Windows 10?

Se a prima vista questa può sembrare una circostanza molto difficile da verificarsi, in realtà non c’è nulla di particolare di cui stupirsi perché si tratta di una prassi abbastanza comune per gli utenti Windows, soprattutto quelli che hanno installato sul loro device un vecchio sistema operativo come la versione 7 dell’OS di casa Microsoft. Come tutti sappiamo quando si acquista un computer Windows è infatti necessario per avviarlo ed iniziare ad utilizzarlo creare un account utente, dal quale poi accedere ad ogni utilizzo successivo. Oltre al classico login locale, infatti il colosso di RedMond ha previsto la possibilità di accedere al pc con un account Microsoft.

Una scelta questa guidata dall’intento di fornire agli utenti Microsoft un livello di sicurezza ulteriore nella tutela dei loro dati, siano questi lavorativi che personali, ma che può creare problemi in casi di password pc dimenticata. La password oggi è fondamentale perché può succedere che il pc, come qualsiasi device, finisca nel mirino dei criminali informatici, organizzazioni che lavorano per sottrarre i dati più sensibili e critici da rivendere nel Darkweb, o può capitare più comunemente che il pc venga smarrito e che quindi chi lo ritrova possa impossessarsi delle informazioni contenute al suo interno. Si tratta di scenari che l’utente medio percepisce come molto lontani dal verificarsi ma che in realtà si verificano con una frequenza maggiore di quanto si creda. Ecco perché introdurre l’utilizzo di una password diventa importante e auspicabile, ma attenzione a tutti i casi di password pc dimenticata.

L’utente medio italiano oggi ha digerito l’uso di password per accedere alle applicazioni e al proprio pc, tanto è vero che spesso si ha la sensazione di essere ‘sopraffatti’ dalle password, che orami vengono richieste per lo svolgimento di qualsiasi operazione che abbia a che fare con un computer: dalla semplice possibilità di accedere al pc, alla possibilità di fare la spesa online o di svolgere operazioni di online banking solo per fare alcuni esempi.

Ma proprio per il grande numero di password che siamo chiamati a ricordare per ciascuna singola operazione che dobbiamo svolgere (e ricordiamo qui che sarebbe necessario scegliere password diverse per ciascun diverso account) capita di sovente che le password siano dimenticate: un’eventualità molto fastidiosa, soprattutto nel caso di password pc dimenticata su Windows 7 o anche su Windows 10.

Un altro fattore da non trascurare, e che si somma a quanto appena detto, è anche il fatto che le password non devono essere troppo banali (così, ad esempio, evitate la classica sequenza 1234567 o la data di nascita, così come qualsiasi sequenza riconducibile a informazioni personali, perché tutti questi dati sono facilmente reperibili dagli hacker che in questo modo possono agevolmente ‘bucare’ il sistema). Ma se la password prescelta deve essere costituita da caratteri (meglio un mix di numerici ed alfanumerici) che ne assicurino un’azione efficace di protezione e tutela dei nostri dati è anche vero che diventa ancora più probabile dimenticarsela o confondere le varie password che abbiamo creato per le diverse applicazioni o per accedere ai diversi device.

Capita quindi di frequente, come abbiamo visto, che la password di accesso al pc sia dimenticata bloccando la possibilità di accedere al computer e ai dati ivi contenuti. Banalmente questo si traduce in conseguenze anche dal punto di vista lavorativo perché non potendo accedere al pc l’utente rimane bloccato nella sua operatività, senza la possibilità di accedere a dati e informazioni che sono custoditi dal computer protetto da password. Ma le conseguenze riguardano anche la nostra vita privata perché come sappiamo i nostri pc custodiscono tutti i più preziosi ed emozionanti dei ricordi (testi, video, foto delle vacanze o legate ad eventi e persone per noi importanti): non potervi accedere significa perdere parte della nostra identità e della nostra memoria.

Delle domande legittime, se queste sono le premesse, sono quindi: come recuperare la password dimenticata di Windows 7 e come riuscire ad accedere al pc con Windows 10 senza password?

Fino a qualche anno fa l’unica alternativa possibile di fronte a una password pc dimenticata era la formattazione dei dati, che però come sappiamo porta alla perdita definitiva e irreversibile dei dati stessi. Ma oggi fortunatamente la tecnologia si è evoluta e possiamo sfruttare strumenti e software ben più efficaci in caso di password pc dimenticata su Windows 7 o di password pc dimenticata su Windows 10.

Vediamo quindi insieme come recuperare la password di Windows 7 e come riuscire ad accedere al pc con Windows 10 senza password.

PassFab 4WinKey: recupera la password dimenticata su Windows 7 o su Windows 10

Una soluzione studiata appositamente per permettere ad ogni utente di dormire sonni tranquilli è PassFab 4WinKey, una soluzione che in concreto va a creare un’unità USB/CD/DVD per la reimpostazione della password di Windows, consentendo di riacquistare l’accesso al pc all’istante. PassFab 4WinKey è infatti un tool studiato appositamente per recuperare la password pc dimenticata su windows 7 o la password pc dimenticata su windows 10 o addirittura per rimuoverla.

Prodotto di punta di PassFab, società nata nel 2010 e specializzata nella creazione e distribuzione di software per il recupero delle password, PassFab 4WinKey è frutto del lavoro di continua innovazione da parte di un team di Ricerca e Sviluppo di oltre 150 ingegneri e vanta più di 5,7 milioni di clienti soddisfatti a livello globale.

In pratica grazie al software PassFab 4WinKey diventa possibile accedere al computer in maniera semplice, in soli tre passaggi, senza formattare e reinstallare il sistema per recuperare le password di accesso al pc. Il software disabilita o ripristina le password utente o amministratore dimenticate su Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000 e Windows Server senza perdita di dati.

PassFab 4WinKey è disponibile in abbonamento in 4 versioni che è possibile provare anche gratuitamente: la Standard, la Professional, la Enterprise e la Ultimate.

La Guida Completa a PassFab 4WinKey, passo dopo passo

Per recuperare la password pc dimenticata su windows 7 o su windows 10 i passaggi da svolgere con PassFab 4WinKey sono semplici e veloci.

Qui forniamo una guida concreta su come fare, completa di immagini.

PARTE 1: Creare il disco di ripristino della password di Windows

1. Scarica, installa e lancia PassFab 4WinKey da un altro PC o Mac accessibile, non dal tuo computer bloccato. Vedrai la sua interfaccia principale

2. Seleziona un supporto di avvio (USB Flash Drive o CD/DVD). In questo esempio sceglieremo USB. Clicca sul pulsante “Avanti” e vai avanti

3. Nota: la tua USB/CD/DVD sarà formattata e tutti i dati saranno persi al suo interno. Fare clic su “Avanti” e continuare

4. 4WinKey inizierà a masterizzare un disco avviabile sulla tua USB/CD/DVD. Si prega di attendere qualche secondo

Dopo un po’, il tuo CD, DVD o chiavetta USB sarà masterizzato con successo.

Ora è possibile seguire la breve guida utente sullo schermo del software e utilizzare questo CD, DVD o USB flash drive per sbloccare il computer bloccato.

PARTE 2: Avviare il sistema Windows da CD/DVD/USB

1.Inserire l’USB avviabile, CD o DVD nel computer portatile o desktop Windows bloccato da password.

2.Riavviare il computer e premere “F12” o “ESC” sulla tastiera per entrare nel menu di avvio.

3. Quando entri nel menu di avvio con successo, usa i tasti freccia per trovare il nome del tuo disco inserito. Poi premi “F10” per salvare e uscire.

PARTE 3: Resettare/Rimuovere/Cancellare/Creare la password di accesso all’account Windows

Dopo essere uscito dalle impostazioni del BIOS, il tuo computer si riavvierà di nuovo

A questo punto basta seguire i passaggi per eseguire Resettare/Rimozione/Cancellazione/Creazione della password di Windows.

1.Scegli il sistema windows

2.Rimuovi/Ripristina/Elimina/Crea password

Rimuovere la password: Selezionare l’account da cui si desidera rimuovere la password e quindi fare clic sul pulsante “Avanti” per procedere.

Reimpostare la password: Selezionare un account ospite locale / account amministratore / account Microsoft, quindi inserire una nuova password nella casella di testo e fare clic sul pulsante “Avanti” per procedere.

Elimina account: Selezionare un account di utilizzo che si desidera eliminare e fare clic su “Avanti”. Una volta che l’account di Windows selezionato è stato rimosso con successo. Fare clic su “Riavvia” per riavviare.

Creare un nuovo account: Scegliere Crea un nuovo account e fare clic sul pulsante “Crea”. Ora, inserisci il nome utente e la password del nuovo account. Al termine, fare clic su “Reboot” per riavviare il computer.

Riepilogo

Come abbiamo visto e illustrato in questa guida semplice e schematica la soluzione studiata da PassFab per recuperare la password pc dimenticata su windows 7 o su windows 10 è semplice da installare e anche semplice da usare, persino per gli utenti meno esperti e che hanno poca dimestichezza con l’informatica. PassFab 4WinKey, che può anche essere provata a titolo gratuito, risulta infatti essere particolarmente user friendly e gradevole da utilizzare. Un altro dettaglio da non trascurare è la fornitura di un supporto tecnico online gratuito e facile da contattare.