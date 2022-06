Kaspersky avverte: sistemi di building automation sotto attacco

A metà ottobre 2021, Kaspersky ICS CERT ha scoperto un threat actor di lingua cinese, precedentemente sconosciuto, che ha sfruttato la vulnerabilità di MS Exchange per distribuire il malware ShadowPad e si è infiltrato nei sistemi di building automation di una delle vittime.

Un sistema di automazione degli edifici (Building Automation System) collega tutte le funzioni all’interno dell’edificio, dall’elettricità al riscaldamento, dagli incendi alla sicurezza, ed è gestito da un unico centro di controllo. Una volta compromesso, tutti i processi all’interno dell’organizzazione sono a rischio, compresi quelli relativi alla sicurezza delle informazioni.

Gli esperti di Kaspersky ICS CERT hanno osservato attacchi a organizzazioni in Pakistan, Afghanistan e Malesia nel settore industriale e delle telecomunicazioni. Gli attacchi presentavano un insieme unico di tattiche, tecniche e procedure (TTP), che hanno portato gli esperti a credere che fossero gestiti dallo stesso gruppo di lingua cinese. La loro attenzione è stata catturata in particolare dall’uso di computer ingegneristici nei sistemi di automazione degli edifici, appartenenti alle infrastrutture delle aziende, come punto di infiltrazione, caratteristica insolita per i gruppi APT. Prendendo il controllo di questi sistemi, l’attaccante può raggiungerne altri ancora più sensibili all’interno dell’organizzazione attaccata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, lo strumento principale del gruppo APT è la backdoor ShadowPad. Kaspersky ha riscontrato l’utilizzo di questo malware da parte di vari operatori APT di lingua cinese. Durante gli attacchi degli attori osservati, la backdoor ShadowPad è stata scaricata sui computer presi di mira sotto le sembianze di un software legittimo. In molti casi, il gruppo ha sfruttato una vulnerabilità nota in MS Exchange e ha inserito i comandi manualmente, il che indica la natura altamente mirata delle loro campagne.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Kirill Kruglov, security expert del Kaspersky ICS CERT: «I sistemi di automazione degli edifici sono obiettivi insoliti per gli advanced threat actor. Tuttavia, questi sistemi possono essere una fonte preziosa di informazioni altamente riservate e possono fornire agli attaccanti una backdoor per altre aree più protette delle infrastrutture. Poiché questi attacchi si sviluppano con estrema rapidità, devono essere individuati e mitigati nelle fasi iniziali. Pertanto, il nostro consiglio è di monitorare costantemente i sistemi indicati, soprattutto nei settori critici».

Per saperne di più sugli attacchi attraverso i sistemi di automazione degli edifici, è possibile consultare il sito web ICS CERT di Kaspersky.

Per proteggere i computer OT da varie minacce, gli esperti di Kaspersky consigliano di: