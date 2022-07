HPE GreenLake migliora l’esperienza Hybrid Cloud con nuovi servizi e un nuovo cloud privato

Hewlett Packard Enterprise ha presentato miglioramenti della piattaforma e nuovi servizi cloud per HPE GreenLake, l’offerta di punta dell’azienda che consente alle organizzazioni di modernizzare tutte le applicazioni e i dati. Ciò include un cloud privato moderno e ridisegnato per offrire un’esperienza cloud-native e sostenere la strategia ibrida di ogni organizzazione, indipendentemente dalla posizione. Inoltre, HPE ha presentato otto nuovi servizi cloud HPE GreenLake, che offrono ai clienti più scelta, controllo e prevedibilità per la distribuzione del cloud aziendale.

“Tre anni fa, ad HPE Discover, ci siamo impegnati a fornire l’intero portfolio as a service entro il 2022“, ha affermato Antonio Neri, presidente e CEO di HPE. “Oggi, sono orgoglioso di dire non solo che abbiamo mantenuto quell’impegno, ma anche che siamo diventati una nuova azienda. HPE GreenLake si è affermato come la scelta ideale per i cloud ibridi, e il nostro portfolio, leader nel settore, consente alle organizzazioni di portare avanti una modernizzazione incentrata sui dati per tutti i carichi di lavoro, dall’edge al cloud. Le innovazioni presentate oggi aggiungono un nuovo tassello alla nostra visione di fornire al mercato una piattaforma ineguagliabile per stimolare l’innovazione e guidare la trasformazione”.

La piattaforma HPE GreenLake: la base dell’esperienza HPE GreenLake

La piattaforma edge-to-cloud HPE GreenLake offre a clienti e partner un’esperienza, controllo e visibilità unificati e un accesso facile e veloce a oltre 70 servizi cloud. Oggi, HPE GreenLake vanta 65mila clienti e oltre un exabyte di dati in gestione con clienti in tutto il mondo. Queste organizzazioni traggono vantaggio da un piano di controllo unico da cui automatizzare, orchestrare ed eseguire la propria strategia di cloud ibrido.

HPE continua a innovare e investire nella piattaforma HPE GreenLake. A marzo 2022, HPE ha annunciato una nuova esperienza operativa unificata che offre una visualizzazione e un accesso semplificati a tutti i servizi cloud, comprese le funzionalità edge. Ciò include la convergenza della piattaforma HPE GreenLake con Aruba Central, una soluzione cloud-native di gestione della rete basata sull’intelligenza artificiale, e HPE GreenLake for Aruba networking, otto nuovi servizi cloud che coprono un’ampia gamma di casi d’uso, cablati, wireless e SD-Branch.

In occasione di HPE Discover 2022, HPE ha presentato ulteriori miglioramenti alla piattaforma HPE GreenLake, tra cui sicurezza avanzata, un nuovo portale e strumenti per sviluppatori e funzionalità più avanzate per gestire asset e carichi di lavoro su larga scala. Fare clic qui per eseguire un test drive virtuale della piattaforma HPE GreenLake aggiornata.

La piattaforma HPE GreenLake continua a generare una forte domanda da parte dei clienti. Nel secondo trimestre del 2022, HPE ha registrato un Annualized Revenue Run-Rate (ARR) pari a 829 milioni di dollari e una crescita degli ordini as-a-service a tre cifre per il terzo trimestre consecutivo.

HPE GreenLake per Private Cloud Enterprise

Il mercato del cloud privato continua a crescere, spinto dalle diverse preoccupazioni e priorità dei clienti, tra cui l’entanglement delle applicazioni, il controllo, i costi, la data gravity, la latenza e la prevedibilità. I clienti enterprise di tutti i settori stanno adottando i moderni cloud privati ​​come parte della loro strategia di trasformazione digitale ibrida e multi-cloud. Tuttavia, fino ad oggi le tradizionali offerte di cloud privato non sono riuscite a mantenere le promesse, a causa della complessità, dei processi manuali, della mancanza di visibilità e governance e di soluzioni mirate che non possono scalare per soddisfare le esigenze delle aziende.

Rispondendo a questa opportunità di mercato, HPE GreenLake è diventata la soluzione ideale per le organizzazioni che cercano di implementare cloud privati ​​pay-per-use, dai carichi di lavoro dipartimentali alle grandi iniziative multinazionali che abbracciano migliaia di applicazioni e carichi di lavoro.

Partendo da queste basi HPE GreenLake rilancia con HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise, una nuova offerta che reinventa l’esperienza del cloud privato, fornendone un modello automatizzato, flessibile, scalabile e di livello enterprise. Creato sia per applicazioni cloud native sia tradizionali, HPE GreenLake per Private Cloud Enterprise include infrastruttura e software modulari e supporta l’implementazione di carichi di lavoro bare metal, macchine virtuali e container.

Gestisci i carichi di lavoro, non l’infrastruttura : HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise viene fornito con SLA di livello enterprise, che coprono l’intero ciclo di vita, inclusi installazione, provisioning, aggiornamenti del firmware, manutenzione, operazioni, hardware, pianificazione della crescita e supporto.

: HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise viene fornito con SLA di livello enterprise, che coprono l’intero ciclo di vita, inclusi installazione, provisioning, aggiornamenti del firmware, manutenzione, operazioni, hardware, pianificazione della crescita e supporto. Piattaforma aperta per applicazioni sia cloud native sia tradizionali : esegui applicazioni tradizionali e cloud native su larga scala con semplicità e velocità, senza il costo, il rischio o lo sforzo di spostare ed eseguire il refactoring dei dati.

: esegui applicazioni tradizionali e cloud native su larga scala con semplicità e velocità, senza il costo, il rischio o lo sforzo di spostare ed eseguire il refactoring dei dati. Creato per DevOps e automazione : progettato per il moderno modello DevOps, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise può essere programmato, configurato e scalato. Si integra in configurazioni, toolchain, immagini e reti già approvate da un’organizzazione.

: progettato per il moderno modello DevOps, HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise può essere programmato, configurato e scalato. Si integra in configurazioni, toolchain, immagini e reti già approvate da un’organizzazione. Sfrutta le potenzialità di HPE GreenLake Marketplace : accesso a oltre 80 ISV e in crescita. Il Marketplace HPE GreenLake è un solido ecosistema di ISV, fornitori di servizi e partner di colocation, che consente a clienti e partner di distribuire facilmente il software nei propri cloud privati, il tutto pre-testato e qualificato per la piattaforma HPE GreenLake.

: accesso a oltre 80 ISV e in crescita. Il Marketplace HPE GreenLake è un solido ecosistema di ISV, fornitori di servizi e partner di colocation, che consente a clienti e partner di distribuire facilmente il software nei propri cloud privati, il tutto pre-testato e qualificato per la piattaforma HPE GreenLake. Ottieni controllo e trasparenza dei costi: I clienti possono tenere sotto controllo l’utilizzo e la spesa con l’analisi dei consumi, visualizzare e ottimizzare i costi per tipo di servizio, posizione o unità aziendale e ottenere l’utilizzo aggregato nell’implementazione del cloud privato.

Servizi cloud per dati, storage e compute di HPE GreenLake

Oggi HPE ha anche presentato diversi servizi cloud progettati per aiutare le organizzazioni a promuovere la modernizzazione incentrata sui dati:

HPE GreenLake for Data Fabric : HPE GreenLake for Data Fabric è un servizio gestito che contiene un data fabric analytic-ready per ambienti ibridi. Il servizio aumenta la produttività attraverso un archivio dati e un accesso unico a livello aziendale.

: HPE GreenLake for Data Fabric è un servizio gestito che contiene un data fabric analytic-ready per ambienti ibridi. Il servizio aumenta la produttività attraverso un archivio dati e un accesso unico a livello aziendale. HPE GreenLake for HCI (infrastruttura iperconvergente)

Offre operazioni cloud con un’interfaccia basata su SaaS per semplificare le macchine virtuali (VM) e la gestione dell’infrastruttura in un ambiente cloud ibrido.

HPE GreenLake for Disaster Recovery – Rende disponibile l’esperienza di ripristino in un’unica semplice piattaforma con scalabilità illimitata. Con HPE GreenLake for Disaster Recovery i clienti possono recuperare in pochi minuti, fino a uno stato di secondi prima dell’interruzione. Dal ransomware alle interruzioni o ai disastri naturali, riprendi le operazioni con facilità con recovery point objectives (RPO) e recovery time objectives (RTOs) [i] .

– Rende disponibile l’esperienza di ripristino in un’unica semplice piattaforma con scalabilità illimitata. Con HPE GreenLake for Disaster Recovery i clienti possono recuperare in pochi minuti, fino a uno stato di secondi prima dell’interruzione. Dal ransomware alle interruzioni o ai disastri naturali, riprendi le operazioni con facilità con recovery point objectives (RPO) e recovery time objectives (RTOs) . HPE Backup and Recovery Service : offre una soluzione di backup efficiente [ii] per Amazon Web Services (AWS), in particolare istanze Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) e volumi Amazon Elastic Block Storage (EBS). Con questa soluzione, i clienti possono proteggere le proprie macchine virtuali in tre semplici passaggi e in meno di cinque minuti, eliminando le complessità legate alla gestione e all’utilizzo di hardware di backup, software e infrastruttura cloud insieme.

: offre una soluzione di backup efficiente per Amazon Web Services (AWS), in particolare istanze Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) e volumi Amazon Elastic Block Storage (EBS). Con questa soluzione, i clienti possono proteggere le proprie macchine virtuali in tre semplici passaggi e in meno di cinque minuti, eliminando le complessità legate alla gestione e all’utilizzo di hardware di backup, software e infrastruttura cloud insieme. HPE GreenLake for Block Storage: il primo block storage as-a-service del settore in grado di offrire il 100% di disponibilità dei dati [iii] basato su un modello operativo cloud. Questa nuova offerta include livelli di servizio standard grazie ai quali i clienti possono sfruttare un servizio di storage a costi ottimizzati per carichi di lavoro generici.

il primo block storage as-a-service del settore in grado di offrire il 100% di disponibilità dei dati basato su un modello operativo cloud. Questa nuova offerta include livelli di servizio standard grazie ai quali i clienti possono sfruttare un servizio di storage a costi ottimizzati per carichi di lavoro generici. HPE GreenLake for Compute Ops Management – ​​HPE si basa sulla sua esperienza e leadership nel mercato dei server con HPE GreenLake per Compute Ops Management, per fornire un’esperienza cloud che semplifica e automatizza la gestione del ciclo di vita dei computer.

HPE GreenLake offre nuove soluzioni di settore

HPE GreenLake sta inoltre continuando a creare un catalogo di servizi cloud per settori verticali, basato su partnership e integrazioni con ISV domain specifici.

· HPE GreenLake for Payments – Offre un servizio di pagamento end-to-end pay-per-use basato su HPE GreenLake. Questa piattaforma di pagamento sicura, a basso rischio e cloud-centric consente ai clienti di modernizzare il proprio ambiente di pagamento per innovare rapidamente e aiuta a gestire la conformità alle normative più recenti. Completamente gestita da esperti del settore di HPE GreenLake, questa soluzione combina l’esperienza di pagamento di Lusis TANGO e la collaudata elaborazione delle transazioni distribuite di HPE Nonstop per i pagamenti.

· HPE GreenLake con FIS® Ethos™ – Hewlett Packard Enterprise sta lavorando a una collaborazione con FIS® Ethos™ per rendere disponibile una piattaforma di dati dei clienti in tempo reale che fornisca analisi di coinvolgimento intelligenti, sfruttando la tecnologia di FIS®, leader nel fintech. Per migliorare il coinvolgimento digitale dei clienti on demand, il business richiede l’accesso in tempo reale ai dati che risiedono in più sedi e gli strumenti per comprenderli. Gli insight di HPE GreenLake con FIS® Ethos™ consentiranno alle aziende di fornire un coinvolgimento dei clienti personalizzato basato sui dati che può aumentare la fedeltà dei clienti e la redditività complessiva.

L’esperienza aggiornata della piattaforma HPE GreenLake sarà disponibile da settembre 2022.

HPE GreenLake for Private Cloud Enterprise sarà disponibile da settembre 2022.

HPE offre anche opzioni di finanziamento, tramite HPE Financial Services, per sostenere le iniziative di modernizzazione data-first dei clienti tramite HPE GreenLake.

