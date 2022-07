Vectra AI diventa AWS Security Competency Partner

Vectra AI, cybersecurity leader nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche per imprese ibride e multicloud, è diventata partner di Amazon Web Services (AWS) Security Competency, confermando ulteriormente la propria expertise tecnica e il comprovato successo ottenuto dai suoi clienti nella protezione degli ambienti AWS. Tale riconoscimento di competenza testimonia che Vectra ha dimostrato una profonda esperienza nella sicurezza del cloud e dispone di una tecnologia consolidata che aiuta i clienti a migliorare ulteriormente le proprie misure di sicurezza nelle architetture ibride e negli ambienti cloud.

L’AWS Security Competency contraddistingue Vectra come membro dell’AWS Partner Network (APN), che fornisce una tecnologia specializzata nel rilevamento delle minacce, progettata per aiutare le aziende ad adottare, sviluppare e implementare progetti di sicurezza complessi su AWS. Per ricevere questa designazione, i membri APN devono possedere una profonda esperienza AWS e fornire soluzioni direttamente su AWS. Vectra ha ottenuto lo status di AWS Security Competency attraverso un rigoroso processo di qualificazione, basato su referenze e feedback dei clienti.

“Diventare un AWS Security Competency Partner è un traguardo entusiasmante per Vectra e per molti dei nostri clienti che utilizzano AWS come una componente fondamentale delle loro attività quotidiane”, ha commentato Michael Porat, Senior Vice President of Corporate and Business Development di Vectra AI. “Risolvere le sfide di rilevamento e risposta alle minacce per i nostri clienti è una priorità assoluta e questo riconoscimento convalida ulteriormente la nostra capacità di farlo nel cloud e ovunque le organizzazioni scelgano di configurare i propri ambienti”.

“Siamo uno shop AWS. Utilizzando il VPC traffic mirroring di AWS, Vectra ci offre piena visibilità sulle nostre istanze basate su Nitro”, ha dichiarato Mirza Baig, Responsabile della sicurezza IT della Municipal Property Assessment Corporation (MPAC).

La piattaforma Vectra si integra con il traffic mirroring di AWS Virtual Private Cloud (VPC) per monitorare tutto il traffico dell’infrastruttura-as-a-service. Funziona anche con AWS Security Hub per pubblicare i rilevamenti operati da Vectra come risultati nell’hub, consentendo ai team di sicurezza di correlare gli attacchi rilevati da Vectra con altre fonti di dati per velocizzare la ricerca delle minacce e le indagini sugli incidenti.

“Il conseguimento della AWS Security Competency dimostra tutta l’esperienza tecnica di Vectra e la sua capacità di aiutare i clienti a rendere più sicuro il proprio viaggio attraverso le diverse fasi dell’adozione del cloud, dalla migrazione alla gestione quotidiana”, ha dichiarato Dudi Matot, Security Segment Lead di AWS.