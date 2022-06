Altaro VM Backup protegge le macchine virtuali Hyper-V e VMware

Con l’esplosione dei processi di digitalizzazione degli ultimi due anni, anche a causa dell’emergenza sanitaria legata a Covid-19, abbiamo assistito ad un progressivo inasprimento delle attività portate avanti dal cyber crime: i crimini informatici, come prevedibile, sono in continua crescita, e il malware (in particolare il ransomware) si trova ancora in cima alla lista dei cyber attacchi.

L’ultimo rapporto Clusit (marzo 2022) stima che lo scorso anno i danni provocati dagli attacchi informatici hanno provocato danni per un valore complessivo di 6 mila miliardi di dollari a livello globale.

La notizia positiva è che le aziende, piano piano, si stanno rendendo conto dei rischi effettivi a cui sono esposte e cominciano a concepire la cyber security e la data protection non più come meri costi ma come un investimento per tutelare i propri asset. In questo scenario il backup dei dati ricopre un ruolo fondamentale ed è importante far capire alle aziende che è necessaria una extra-protezione perché non c’è peggior cosa che constatare che non solo i propri dati siano stati ‘rubati’ e sottoposti a riscatto ma anche che le copie di backup siano state compromesse.

Fortunatamente oggi sono a disposizione di aziende e MSP nuovi strumenti e nuove suite che tra i propri servizi includono il backup combinato alla ransomware protection in maniera tale da poter recuperare le informazioni perse a seguito di un attacco ransomware.

Altaro VM Backup

Tra queste troviamo Altaro VM Backup, soluzione di punta di Altaro, azienda parte del Gruppo Hornetsecurity nata nel 2009 specializzata nell’offerta di soluzioni di backup per proteggere i dati aziendali di imprese, organizzazioni, rivenditori It, consulenti e MSP.

Altaro VM Backup, disponibile in versione trial gratuita per 30 giorni, risponde alle nuove esigenze di sicurezza del mercato grazie alle sue funzioni di backup, ripristino e replica di macchine virtuali (VM) Hyper-V e VMware.

Tra i punti di forza della soluzione troviamo la semplicità di implementazione e utilizzo e la velocità (primo backup entro 15 minuti) perché non sono necessarie configurazioni complesse. Il pacchetto comprende anche funzionalità avanzate e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tempi di risposta alla chiamata telefonica inferiore ai 30 secondi (oltre che possibilità di chattare o interagire via mail).

Riguardo al licensing, il prezzo di Altaro VM backup è competitivo e il sistema di licenza funziona per host (non per socket, CPU o VM).

Sistemi operativi supportati

Funzionalità avanzate all’insegna di semplicità e scalabilità

Per Altaro VM Backup la parola d’ordine è semplificazione sia nella gestione che nella configurazione dei processi di backup e ripristino su più host, liberando tempo.

Tra i vantaggi che regala la soluzione troviamo inoltre la possibilità di avere un controllo totale del backup e la scalabilità.

Tra le funzionalità principali di Altaro VM Backup:

Unica console centralizzata per configurare, gestire e monitorare tutti gli host Hyper-V e VMware

Possibilità, oltre al backup locale, di archiviare più copie offsite su Microsoft Azure, Amazon S3 e Wasabi ad esempio per una strategia di backup 3-2-1 efficace

WAN-Optimize Replication: per replicare le VM su un sito remoto in modo continuo migliorando il Recovery Time Objective (RTO)

Protezione continua dei Dati (CDP): per eseguire il backup delle VM ogni 5 minuti, assicurando che in caso di perdita dei dati vengano persi solo pochi minuti di dati

Supporto nativo di varie opzioni di archiviazione cloud con la possibilità di eseguire facoltativamente il backup in maniera nativa su Azure, Amazon 23 e Wasabi

Grandfather-Father-Son Archiving (GFS): per archiviare differenti versioni di backup oltre a quello giornaliero (ad esempio settimanale, mensile, annuale)

Backup criptati 256-bit AES per prevenire l accesso senza autorizzazione

Cloud Management Console (CMC) per gestire tutti i siti da un singolo portale online

Augemented Inline Deduplication

Va inoltre sottolineato che grazie alla sua Augemented Inline Deduplication Altaro permette ai clienti di risparmiare circa il 63% dello spazio per il backup consentendo un backup e un ripristino molto più veloci perché ci sono meno dati da trasferire.

Conclusioni

Se oggi le armi in mano ai cyber criminali sono aumentate è anche vero che le aziende e gli MSP possono contare su nuove frecce al loro arco: come Altaro VM Backup, che puoi provare gratuitamente per 30 giorni QUI.