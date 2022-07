Cohesity nominata “Leader” e “Outperformer” in due classifiche di GigaOm sulla protezione dei dati nell’hybrid cloud

Cohesity, specialista nella gestione dati di nuova generazione, è stata nominata “Leader” e “Outperformer” in due report di GigaOm Radar: “GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Large Enterprises” e “GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Small and Medium-Sized Enterprises”. È la terza volta che Cohesity viene nominata leader nel rapporto sulle grandi imprese.

Cohesity è apprezzata per l’offerta di “funzioni di resilienza informatica fortemente differenziate”, “un’ottima gestione dei dati”, eccezionali capacità analitiche, ampio supporto per workload e database e interessanti opzioni di consumo – incluse le implementazioni SaaS autogestite e gestite da Cohesity – il tutto in un’unica piattaforma.

GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Large Enterprises

Il rapporto GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Large Enterprises plaude alla “piattaforma dati completa e coerente” di Cohesity, nonché ai componenti chiave della soluzione complessiva di Cohesity, tra cui:

Notevoli capacità di resilienza informatica : Rilevamento delle anomalie basato su AI/ML, che può svolgere un ruolo chiave nell’individuazione precoce degli attacchi basata sulle variazioni dei dati rispetto agli schemi normali; snapshot immutabili; forte autenticazione multi-fattore; la soluzione di “cassaforte” isolata di dati Cohesity FortKnox, una delle offerte di Data Management as a Service (DMaaS) di Cohesity.

: Rilevamento delle anomalie basato su AI/ML, che può svolgere un ruolo chiave nell’individuazione precoce degli attacchi basata sulle variazioni dei dati rispetto agli schemi normali; snapshot immutabili; forte autenticazione multi-fattore; la soluzione di “cassaforte” isolata di dati Cohesity FortKnox, una delle offerte di Data Management as a Service (DMaaS) di Cohesity. Orchestrazione a tuti gli effetti del disaster recovery tramite Cohesity SiteContinuity : “Fa convergere backup, protezione continua dei dati e orchestrazione automatizzata di failover e fallback con un motore di policy unificato”.

: “Fa convergere backup, protezione continua dei dati e orchestrazione automatizzata di failover e fallback con un motore di policy unificato”. Copertura equilibrata dei workload in scenari di cloud ibrido : Workload (Microsoft 365, AWS EC2 e AWS RDS, ecc.), database (Oracle, SQL, SAP, NoSQL, ecc.), ambienti virtuali (VMware, Kubernetes, ecc.), server fisici (Windows, Linux, ecc.) e sistemi NAS (NetApp, Isilon, ecc.).

: Workload (Microsoft 365, AWS EC2 e AWS RDS, ecc.), database (Oracle, SQL, SAP, NoSQL, ecc.), ambienti virtuali (VMware, Kubernetes, ecc.), server fisici (Windows, Linux, ecc.) e sistemi NAS (NetApp, Isilon, ecc.). Motore analitico completo : “Modelli di capacità predittiva e alert basati sui trend storici”, oltre alla possibilità di eseguire simulazioni tramite i modelli di apprendimento di Cohesity, che “consentono agli amministratori di eseguire analisi ‘what-if’ di precisione, che favoriscono l’irruenza e la stagionalità dei workload”.

: “Modelli di capacità predittiva e alert basati sui trend storici”, oltre alla possibilità di eseguire simulazioni tramite i modelli di apprendimento di Cohesity, che “consentono agli amministratori di eseguire analisi ‘what-if’ di precisione, che favoriscono l’irruenza e la stagionalità dei workload”. Eccezionale scelta di consumo: On-premise o tramite le offerte DMaaS di Cohesity, o entrambe, fornendo flessibilità ai clienti, il tutto gestito “sotto un unico ombrello”.

“La nostra posizione in questi report continua a confermare che Cohesity offre un approccio di nuova generazione alla gestione dei dati, che consente ai clienti di migliorare la sicurezza dei dati, di godere di una scelta e di una flessibilità fenomenali e di accelerare il passaggio ad ambienti cloud ibridi”, ha dichiarato Lynn Lucas, Chief Marketing Officer di Cohesity. “Siamo concentrati in modo deciso ad aiutare i clienti a migliorare la propria resilienza informatica, utilizzando moderne funzionalità di protezione dei dati e di disaster recovery che favoriscono la business continuity, automatizzando e semplificando al contempo la gestione dei dati attraverso l’AI e il ML, il tutto attraverso un’unica piattaforma consolidata e di facile utilizzo”.

GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Small and Medium-Sized Enterprises

Secondo il rapporto GigaOm Radar for Hybrid Cloud Data Protection: Small and Medium-Sized Enterprises, “Cohesity ha fatto un grande balzo in avanti nella copertura delle piccole e medie imprese con una soluzione convincente, che offre una copertura equilibrata dei workload in scenari di cloud ibrido e migliori opzioni di consumo attraverso la sua offerta BaaS che continua ad ampliarsi”.

Nel rapporto sulle PMI, Cohesity è stata citata anche per aver fornito “funzionalità di resilienza informatica forti e differenziate, ottime capacità di gestione dei dati”, eccezionali offerte ‘as a service’, una piattaforma completa e consolidata e un “set di funzionalità convincenti”.

“Cohesity continua a essere un Leader e un Outperformer nell’ambito della protezione dei dati nel cloud ibrido, fornendo un approccio che è veramente di nuova generazione sul mercato”, ha dichiarato Enrico Signoretti, Senior Data Storage Analyst di GigaOm. “Cohesity offre notevoli capacità di resilienza e sicurezza informatica, un’eccezionale gestione dei dati con una serie crescente di funzionalità interessanti, un’offerta completa di disaster recovery e una fantastica scelta e flessibilità, comprese le opzioni di consumo ‘as a service’ ideali per molti clienti enterprise e per le piccole e medie imprese”.