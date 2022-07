Commvault e Oracle accelerano nel cloud ibrido

Commvault ha esteso la partnership strategica con Oracle per includere Metallic Data Management as a Service in Oracle Cloud. Nell’ambito della strategia multi-cloud di Commvault, i servizi Metallic saranno offerti su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e disponibili in tutte le regioni commerciali OCI a livello globale.

Questa partnership garantirà un migliore rapporto prezzo-prestazioni, sicurezza integrata avanzata e semplificazione di ripristino e gestione per i clienti che desiderano accelerare la transizione a OCI. Sfruttando lo storage OCI per la protezione air-gapped avanzata dal ransomware, i clienti Oracle possono ora proteggere le risorse di dati critici nel cloud on-premises, mantenendo flessibilità dello storage gestito dal cliente o di un servizio di protezione dei dati in modalità SaaS, comprensivo di cloud storage gestito.

Metallic DMaaS protegge i dati dei clienti da corruzioni, accessi non autorizzati e altre minacce in settori di business fondamentali, tra cui assicurazioni, servizi finanziari, manifatturiero e difesa, rivelandosi molto efficace nella lotta contro ransomware e cyberattacchi. Con Metallic DMaaS, i clienti possono eseguire facilmente il backup del proprio footprint digitale, in qualsiasi modello di consumo, dai workload cloud-native a quelli on-premises, compresi database, macchine virtuali, Kubernetes e storage di file e oggetti.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa a proposito della partnership strategica da Vinny Choinski, Senior Enterprise Strategy Group Analyst: «La combinazione di Metallic DMaaS e OCI rappresenta un grande vantaggio per i clienti che cercano mobilità, agilità e sicurezza dei dati collegando le soluzioni Oracle on-premises a OCI, facendo evolvere le proprie capacità di data management».

Grazie al supporto di Oracle Cloud Infrastructure e al suo utilizzo, la protezione dei dati di Metallic si estende ora alle macchine virtuali Oracle, ai database Oracle, a Oracle Container Engine (OKE) e a Oracle Linux ed è disponibile per gli oltre 400.000 clienti enterprise Oracle e per gli oltre 100.000 clienti che si sono affidati a Commvault e intendono sfruttare Oracle Cloud Infrastructure per proteggere i propri dati mission-critical.

Commvault è membro di Oracle Partner Network e, insieme a Oracle, proporrà Metallic DMaaS in modo congiunto in un’alleanza che accelererà gli sforzi di espansione globale di Metallic. Inoltre, Metallic sarà disponibile nell’Oracle Cloud Marketplace.

Come sottolineato da Clay Magouyrk, executive vice president di Oracle Cloud Infrastructure, Oracle: «Siamo entusiasti di collaborare con Commvault e consentire ai nostri clienti di ripristinare e recuperare i loro dati cloud più critici. La protezione dei dati e il rispetto dei requisiti di conformità sono una necessità nell’ambiente aziendale attuale, ed è per questo che siamo certi che le funzioni di sicurezza integrate e sempre attive di OCI, combinate a Metallic DMaaS, forniranno ulteriore tranquillità ai nostri clienti congiunti».

Infine, per Sanjay Mirchandani, president e chief executive officer di Commvault: «La resilienza non è mai stata così fondamentale. Questa partnership offre ai clienti soluzioni di riferimento del settore necessarie per contenere la dispersione dei dati e proteggerli in un panorama di minacce implacabili, consentendo loro di accelerare le loro iniziative nel cloud».