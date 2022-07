ERP in cloud: in futuro è qui

Cinque fondatori e la visione di trasformare il modo in cui le aziende operano: è così che è iniziata la storia di SAP nel 1972. Ho il privilegio di far parte di questo viaggio da quasi venti anni. La strada è stata lunga, da automatizzare la contabilità finanziaria per pochi clienti a fornire soluzioni end-to-end ad organizzazioni che rappresentano l’87% del commercio globale. Oggi SAP è leader di mercato nel software applicativo per le aziende.

Nuove realtà richiedono nuovi modi di fare business. Solo quest’anno stiamo assistendo a guerre, migrazioni di massa e la pandemia; tutto questo mentre il tempo a disposizione per affrontare il cambiamento climatico e la trasformazione energetica sta per scadere. Non c’è quasi azienda che non sia stata colpita da questi fatti, la modalità crisi sta diventando la nuova normalità per le aziende.

I momenti di crisi mettono a dura prova non solo il nostro modo di vivere, ma anche quello di lavorare. Per aiutare i nostri clienti a crescere in uno scenario incerto, li stiamo aiutando a trasformarsi in imprese intelligenti, collegate in rete e sostenibili. Questo richiede molto più di una migrazione tecnica. È necessario innovare i processi aziendali, indipendentemente dal punto di partenza dell’organizzazione.

Consentire la trasformazione del business

L’ERP è al centro dell’innovazione dei processi aziendali e l’attenzione si sta spostando dall’“impresa” alla “rete”, perchè i processi si estendono all’ecosistema di un’organizzazione, coprendo talvolta settori diversi. Con SAP S/4HANA Cloud, rendiamo disponibile l’innovazione dove e quando serve.

Modulare. Le sfide di business sono diventate troppo complesse e veloci per essere gestite da un sistema ERP statico e complesso. Ecco perché SAP S/4HANA Cloud ha un’architettura modulare. L’elevato livello di standardizzazione mantiene il nucleo centrale pulito e intatto. L’estensibilità in-app e le estensioni costruite su SAP Business Technology Platform consentono di rispondere alle nuove esigenze delle imprese, di garantire un rapido time-to-value e di ottenere risultati in tempi brevi.

Autonomo. Il futuro dell’ERP è un ERP autonomo. Grazie alle migliori capacità di AI e ML, gli utenti possono concentrarsi sulle attività che generano valore, mentre i processi tradizionalmente manuali vengono automatizzati. Questo implica funzionalità finanziarie fondamentali da automatizzare in modo completo, attraverso controlli preventivi eseguiti in tempo reale e una maggior copertura dei metadati nei valori.

Integrato. Il nostro ERP modulare in cloud collega i sistemi front-end e back-end e copre tutti i processi aziendali: hire-to-retire, lead-to-cash, source-to-pay e design-to-operate. SAP S/4HANA Cloud si integra con l’intero portafoglio SAP, comprese le soluzioni specifiche di settore e per le line of business. Offre inoltre scenari di integrazione preconfigurati e diverse centinaia di API standard per l’integrazione con dati e applicazioni di terze parti. Forniamo inoltre il nostro modello di dominio ai partner, rendendo così SAP S/4HANA Cloud un sistema aperto.

Aperto. I confini tra clienti, partner e concorrenti sono sempre più labili. Gli ecosistemi sono importanti per mettere insieme competenze complementari. Oggi le aziende devono unirsi per offrire innovazione su scala e lungo la catena del valore, come fa SAP con oltre 23.000 partner. Insieme, stiamo sviluppando soluzioni cloud modulari e specifiche per industry in grado di estendere i sistemi esistenti. In questo modo, aiutiamo i nostri clienti a concentrarsi sulle esigenze specifiche del loro settore. Allo stesso tempo, l’interoperabilità delle soluzioni cloud per il singolo mercato verticale consente alle aziende di sfruttare i modelli di business e i flussi di processo intersettoriali.

Ad esempio, il settore automobilistico ha subito un cambiamento radicale negli ultimi anni. Storicamente, le case automobilistiche si differenziavano per il modo con cui progettavano e costruivano i veicoli. Ora è sempre più importante il modo con cui offrono e vendono i loro prodotti. I modelli commerciali basati sull’abbonamento e sul consumo stanno guadagnando terreno in risposta all’evoluzione della domanda dei clienti. Le aziende automobilistiche dovrebbero guardare con attenzione al settore dei servizi, dove i modelli di vendita flessibili non sono una novità.

Creare catene di approvvigionamento resilienti

Le imprese in rete sono imprese resilienti. L’agilità e la flessibilità sono alla base della resilienza, che le aziende cercano anche per i propri ambienti IT.

Le catene di fornitura odierne sono complesse. Ad esempio, per gustare una semplice tazza di caffè è necessaria la collaborazione di 29 aziende in 18 Paesi. Questo dà un’idea solo approssimativa del numero di imprese coinvolte in prodotti e soluzioni molto più complessi di una tazza di caffè. Con il nostro portafoglio di soluzioni per la gestione della supply chain, creiamo quindi un unico filo conduttore digitale per prodotti e asset, con conseguenti guadagni di efficienza per tutte le parti coinvolte.

SAP Business Network è la più grande rete B2B al mondo e riunisce milioni di fornitori, operatori di logistica e servizi di 190 Paesi. Fornendo visibilità in tempo reale, la rete consente alle aziende di agire immediatamente in caso di interruzioni, trasformando così catene di fornitura frammentate e isolate in reti resilienti, agili e collaborative.

Tornando al settore automobilistico, i richiami a causa di componenti difettosi sono un problema comune che provoca non pochi disagi ai clienti e costi ai produttori. Quando i dati dei registri di qualità della produzione vengono condivisi tra fornitori e produttori, questi ultimi possono identificare e contattare direttamente gli acquirenti interessati, anziché richiamare interi lotti. Le reti industriali come Catena-X nel settore automobilistico possono dare un importante contributo, favorendo uno scambio di dati sicuro e standardizzato lungo tutta la catena del valore.

Verso l’impresa sostenibile

Una maggiore trasparenza lungo la catena del valore spinge anche a prendere decisioni più sostenibili, a tutelare le risorse e favorire il passaggio a un’economia circolare. Aiutiamo i nostri clienti a integrare la sostenibilità nei loro processi aziendali e lungo tutta la catena del valore. La nostra ambizione è quella di accompagnare le aziende nel raggiungimento di emissioni zero, rifiuti zero e disuguaglianze zero, consentendo al contempo una gestione e una rendicontazione olistica dei loro sforzi in questi ambiti.

Solo lo scorso anno abbiamo ampliato il nostro portafoglio di soluzioni per la sostenibilità con tre nuove applicazioni SAP S/4HANA native in cloud, tutte fornite in modo modulare su SAP Business Technology Platform. E non ci fermiamo qui: stiamo integrando la sostenibilità in tutto il nostro portafoglio di soluzioni, poiché la nostra visione rimane quella di trasformare il modo in cui le aziende operano. E date le sfide odierne, si tratta di adottare un approccio trasformativo alla sostenibilità.

Un moderno sistema ERP è fondamentale perché le aziende possano crescere, superando queste sfide. Per realizzare l’innovazione dei processi aziendali, l’ERP deve essere modulare, autonomo, integrato e aperto. Questa è la base per catene di fornitura resilienti e un futuro più sostenibile.

SAP S/4HANA Cloud combina queste funzionalità e offre un’innovazione continua, in modo che i clienti possano rimanere al passo con la costante evoluzione del mercato. Sono entusiasta di far parte di questo viaggio, perché insieme stiamo dando forma ai prossimi decenni del software aziendale.

Di Thomas Saueressig, Member of the executive board of SAP SE for SAP Product Engineering