Atlantia sceglie SAP per migrare a un ambiente total cloud

Atlantia, società italiana attiva a livello globale nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità e sistemi di pagamento, ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione dei propri processi lavorativi e del proprio business.

Tra i principali requisiti che il gruppo (che conta circa 21.000 dipendenti, gestisce 10.000 chilometri di autostrade a pedaggio e 5 scali aeroportuali) cercava c’erano una gestione e manutenzione semplificata dell’ambiente IT e una tecnologia all’avanguardia che permettesse di passare da un contesto on premise a una infrastruttura completamente in cloud agile, scalabile, e funzionale per essere gestita da una struttura IT snella come quella della società.

La scelta di Atlantia è ricaduta su RISE with SAP, l’offerta integrata di SAP per gestire il business nel cloud e fornire un percorso verso l’Intelligent Enterprise, indipendentemente dal punto di partenza o dalla complessità dell’organizzazione, in combinazione con i servizi di Amazon Web Services (AWS), cloud provider che già collabora con il gruppo.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Angelo Spalluto, CIO di Atlantia: «RISE with SAP risponde perfettamente alle esigenze di Atlantia perché ci consente di non doverci focalizzare sull’infrastruttura ma di occuparci di piccole modifiche a livello applicativo. Inoltre, la combinazione con AWS si è dimostrata da subito un fattore vincente, che non ha creato alcun problema a livello infrastrutturale, permettendoci di adottare un ambiente completamente in cloud, demandando all’esterno tutto l’aspetto di gestione e manutenzione. Grazie al supporto di SAP e AWS siamo riusciti ad andare live in tempi molto più brevi rispetto a quelli preventivati, con un vantaggio non trascurabile in termini di time to market ed economici».

Dal momento del live della nuova infrastruttura, Atlantia ha potuto beneficiare da subito di nuovi processi di business, adattandoli alle esigenze di una holding, semplificando le relative complessità legate alle dinamiche dei rapporti con le proprie subsidiaries, i fornitori, la pubblica amministrazione.

Come ulteriormente puntualizzato da Spalluto: «Il miglioramento dal punto di vista dello snellimento dei processi aziendali è stato notevole, abbiamo rivisto e ottimizzato il modo in cui lavoriamo tutti i giorni e soprattutto destinato più tempo alla gestione della componente applicativa che richiede maggiore attenzione e sforzo da parte del nostro team IT».

Con SAP e AWS puntando su tecnologia e sostenibilità

Tecnologia, innovazione e sostenibilità, sono questi i tre pillar che Atlantia ha fatto ancora più suoi nel nuovo corso e l’integrazione della tecnologia di SAP e AWS ha permesso alla holding di rafforzare l’impegno in ambito sostenibilità.

Come concluso da Spalluto: «Con AWS condividiamo il commitment verso l’ambiente, per questo siamo entrati a far parte del Climate Pledge, impegnandoci a raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi».

Per Carlo Giorgi, Managing Director AWS Italy: «Atlantia ha sviluppato la sua infrastruttura IT su AWS considerando la disponibilità dei data center della nostra Regione AWS Europe (Milano) in Italia e la strategia comune di sostenibilità nelle operazioni. Le aziende in Europa possono ridurre il consumo di energia di quasi l’80% migrando i loro carichi di lavoro di calcolo dai data center on-premise ad AWS. Le aziende inoltre, potrebbero potenzialmente ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio derivanti di un carico di lavoro medio, fino al 96%, una volta che AWS raggiungerà il suo obiettivo di essere alimentata al 100% da energia rinnovabile, un obiettivo che l’azienda pianifica di raggiungere entro il 2025».

Infine, secondo Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia: «RISE with SAP si sta dimostrando sempre più la risposta migliore per quelle aziende che vogliono accelerare un percorso di trasformazione del proprio business sfruttando le potenzialità del cloud con la possibilità di accedere a un’offerta scalabile che per la prima volta viene proposta come servizio completo, semplificato e, naturalmente, flessibile e ritagliabile sulle esigenze dei clienti. Il caso di Atlantia evidenzia tutti questi vantaggi oltre a renderci particolarmente orgogliosi perché è in grado di sostenere gli obiettivi della società in ambito sostenibilità, un valore che anche SAP da sempre persegue all’interno delle proprie attività e per aiutare le aziende a raggiungere i loro traguardi di ESG».