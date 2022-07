SAP fa sua l’italiana Askdata

SAP ha annunciato oggi di aver acquisito Askdata, startup italiana focalizzata in search-driven analytics. Con l’acquisizione di Askdata, SAP rafforza la sua capacità di aiutare le organizzazioni a prendere decisioni più informate sfruttando le ricerche in linguaggio naturale basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti potranno così cercare, interagire e collaborare sui dati in tempo reale per massimizzare gli insight di business.

Disponibile in più lingue, l’esperienza personalizzata di Askdata si connette dal vivo alle applicazioni originali senza spostare i dati, pur mantenendo il contesto di business completo, per offrire risposte significative e approfondimenti in modo proattivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Irfan Khan, president e Chief Product Officer, SAP HANA Database & Analytics, SAP: «Il mercato dei dati e dell’analisi sta evolvendo significativamente ed è fondamentale fornire ai clienti esperienze più semplici che consentano agli utenti occasionali di poter prendere decisioni basate sui dati in modo indipendente. La capacità di soddisfare un’ampia gamma di profili utente sarà il principale motore dell’adozione di dati e analisi. Askdata offre a SAP un percorso per guidare questa transizione a vantaggio dei nostri clienti».

Askdata applica una tecnologia innovativa di intelligenza artificiale all’elaborazione del linguaggio naturale, che offre agli utenti la possibilità di rispondere a qualsiasi domanda sui dati con una semplice ricerca. Gli utenti possono interagire con i dati in un modo più semplice, senza dover imparare a usare un prodotto di analisi self-service, e possono quindi estrarre più rapidamente il massimo valore dai dati.

L’IP di Askdata entrerà a far parte della SAP Business Technology Platform e contribuirà a un’esperienza di analisi leggera di prossima generazione per i clienti delle soluzioni SAP Analytics Cloud e delle applicazioni line-of-business.