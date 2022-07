Protezione dei dati: nuova conformità per Salesforce

In tema di protezione dei dati, Salesforce ha annunciato di aver ottenuto il Riconoscimento di Conformità di secondo livello dal Codice di Condotta UE sul Cloud.

Istituito nel 2017 con Salesforce come membro fondatore, il Codice di Condotta UE sul Cloud è una carta unica nel suo genere che consente ai fornitori di servizi cloud di dimostrare facilmente, con fiducia e trasparenza, la conformità ai requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Il Codice di condotta UE sul Cloud semplifica la ricerca di fornitori di cloud che si impegnino seriamente per la conformità al GDPR.

Salesforce ha dichiarato la propria adesione al Codice e, dopo aver completato un attento processo di valutazione, ha acquisito la conformità di secondo livello. Tale risultato riafferma l’impegno di Salesforce nella tutela alle leggi e agli standard globali sulla protezione dei dati.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jörn Wittmann, Direttore Generale di SCOPE Europe, l’organismo di controllo del Codice: «Il cloud computing è il fondamento della trasformazione digitale e persone e aziende utilizzeranno solo i servizi digitali di cui si possono fidare. Salesforce sta mantenendo il suo impegno comunicando in modo trasparente i suoi sforzi di conformità con il Codice di Condotta Cloud dell’UE».

Come concluso da Jo Copping, Vice President, Associate General Counsel, Privacy, EMEA, Salesforce: «Essere un fornitore di servizi cloud affidabile è la nostra massima priorità e la nostra adesione al Codice di Condotta UE sul Cloud dimostra che le pratiche di sicurezza e privacy dei nostri servizi sono in linea con i requisiti del GDPR. Siamo entusiasti di aggiungere la conformità di secondo livello per il Codice di Condotta UE sul Cloud al nostro elenco di certificazioni di terze parti, come la C5 in Germania e l’ENS in Spagna».

Protezione dei dati e GDPR, impegno costante di Salesforce

Nel 2015, Salesforce è stata la prima azienda di software per aziende a ottenere l’approvazione da parte delle autorità europee per la protezione dei dati per le sue Norme Vincolanti d’Impresa (Binding Corporate Rules, BCR) per gli Elaboratori per facilitare i trasferimenti internazionali di dati personali dell’Unione Europea (UE).

Nel settembre 2021, Salesforce ha aggiornato il suo Addendum sul trattamento dei dati per includere le nuove clausole contrattuali standard non appena sono state pubblicate e ha annunciato nuove opzioni di archiviazione dei dati dell’UE di prossima pubblicazione.In futuro, il Codice di condotta UE sul Cloud sarà fondamentale per stabilire un elevato livello di protezione dei dati di default in tutto il mercato europeo del cloud computing e per alleviare le preoccupazioni delle aziende riguardo alla protezione dei dati nel cloud.

Per ulteriori informazioni su Salesforce e la privacy dei dati, cliccare qui.