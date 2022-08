Emerson e Nozomi Networks siglano un accordo globale per la protezione dei processi critici industriali

Emerson, specialista mondiale nel settore del software e della tecnologia, e Nozomi Networks, attiva nella sicurezza OT e IoT, hanno annunciato un accordo a livello globale con l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di servizi e soluzioni di cybersecurity OT nei settori in cui operano le due aziende. Emerson offrirà le soluzioni avanzate di Nozomi Networks ai clienti per garantire loro resilienza informatica dei sistemi di controllo industriale e visibilità operativa in tempo reale. L’accordo combina le capacità di sicurezza e visibilità OT e IoT di Nozomi Networks con il Distributed Control System (DCS) DeltaV™ di Emerson, unito ai servizi professionali e di consulenza dell’azienda. L’intesa offre soluzioni complete per elevare il livello di cybersecurity e ridurre il rischio di downtime dovuto a cyberattacchi o anomalie di processo.

“Grazie alla collaborazione con Nozomi Networks, Emerson offre ai propri clienti accesso immediato alla visibilità sulla rete, alla sicurezza e alla comprensione degli asset in ambito OT, in completa integrazione con il nostro DCS DeltaV e pienamente supportato dal sistema Emerson Cybersecurity Service”, ha dichiarato Alexandre Peixoto, Cybersecurity Business Director della divisione Process System and Software di Emerson. “Insieme, stiamo offrendo l’esperienza più approfondita sui processi industriali, una soluzione superiore e una collaudata esperienza al servizio dei clienti più esigenti”.

La suite di software e tecnologie DeltaV aumenta le prestazioni dell’impianto con un controllo avanzato e facile da gestire e mantenere. DCS DeltaV è adattabile per soddisfare requisiti e obiettivi del cliente, in maniera più semplice e senza aggiungere ulteriore complessità.

Il rilevamento delle minacce e delle anomalie OT e IoT e l’actionable intelligence di Nozomi Networks completano l’offerta DeltaV, aiutando i clienti a individuare e rispondere rapidamente alle minacce informatiche prima che queste abbiano un impatto negativo sui controlli di processo. Inoltre, le funzionalità di valutazione delle vulnerabilità aiutano i clienti a identificare i dispositivi OT che possono essere maggiormente colpiti da cyberattacchi. Le funzionalità di rilevamento degli asset di Nozomi Networks combinano tecniche attive e passive per identificare in modo sicuro gli asset OT e IoT.

“Stiamo collaborando con Emerson per affrontare i crescenti problemi di cybersecurity che ormai rappresentano la realtà quotidiana per i moderni processi di automazione”, ha dichiarato Edgard Capdevielle, CEO di Nozomi Networks. “Sono molte le organizzazioni industriali che si affidano a Emerson per le sue tecnologie e soluzioni innovative, e questo accordo rafforza il nostro impegno comune per aiutare a proteggere infrastrutture critiche a livello globale”.

La suite completa di soluzioni di cybersecurity OT e IoT di Nozomi Networks è già disponibile a livello mondiale tramite la rete commerciale di Emerson. È possibile visitare Emerson.com/DeltaVCybersecurity per avere maggiori informazioni sulle sue opzioni di cybersecurity.