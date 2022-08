Il Milan è stato coinvolto in un match “innovativo” contro il Colonia, con l’utilizzo di bodycam alimentate dall’intelligenza artificiale

L’incontro amichevole tra Colonia e AC Milan è stato disputato al Rheinenergie Stadium il giorno 16 luglio alle ore 19:00. Per la prima volta i giocatori hanno portato i tifosi direttamente sul campo di gioco grazie alle innovative bodycam Mindfly, basate su intelligenza artificiale.

Il match

Sabato 16 luglio alle ore 19:00 il Rheinergiestadion ha visto fronteggiarsi in campo il Colonia di Steffen Baumgart contro i rossoneri guidati da Stefano Pioli, impegnati in un match amichevole. A supporto del team italiano, in panchina, erano presenti anche Maldini e Frederic Massara, mentre ha pesato l’assenza del danese Simon Kjaer impegnato in un percorso di riabilitazione dopo un brusco infortunio durante un precedente match.

Il Milan, ad ogni modo, è giunto a Colonia come la squadra campione d’Italia e quest’occasione è stata preziosa per scoprire quali sono le effettive condizioni del team e, soprattutto, per far sì che il coach tecnico ideasse nuove strategie di attacco e difesa. Nel 2022 sono diventati 19 i scudetti che ha vinto il Milan, che può vantare ben 69 reti segnate e un ottimo rendimento in trasferta. Il precedente match contro il Lemine Almenno ha visto i rossoneri mettere a segno 3 reti. La squadra tedesca, dal suo canto, ha cominciato molto bene quest’anno dimostrando una buona capacità difensiva e una miracolosa capacità di rimonta in seguito a situazioni di svantaggio e di utilizzo del contropiede.

L’incontro si è concluso con la vittoria dei rossoneri, grazie a una doppietta nel primo tempo di Olivier Giroud, ma il Colonia ha reagito mettendo a segno una rete grazie al tiro a giro di Florian Dietz quasi allo scadere dei 90 minuti. La squadra italiana ha lasciato lo stadio sotto lo scroscio di applausi da parte degli spettatori tedeschi, ma la novità che tutti i tifosi attendevano col fiato sospeso è stata la sperimentazione delle nuove bodycam basate su intelligenza artificiale, inaugurate proprio in occasione della partita di sabato.

AI-bodycam: cosa sono e come funzionano

Pixabay

Come il nome suggerisce, le bodycam sono particolari apparecchiature indossabili che consentono di registrare clip da una prospettiva in prima persona (FPV). Se finora sono state utilizzate esclusivamente come dotazione di sicurezza per le forze dell’ordine, adesso se ne vuole sperimentare l’utilizzo con l’ambizione di trasportare fan e tifosi di tutto il mondo direttamente sul campo di gioco o nelle sessioni di allenamento. Sembrano a tutti gli effetti delle normalissime casacche da giocatore, ma sono dotate di un microprocessore e di un impercettibile sensore GPS.

Nel momento in cui vengono indossate e azionate dai giocatori, le bodycam non solo sono in grado di acquisire immagini di elevata definizione, ma utilizzano anche tecnologie di stabilizzazione e auto direzione basate sull’intelligenza artificiale. In parole povere, questi strumenti possono svolgere in maniera totalmente automatica il lavoro di un’intera troupe di regia televisiva, trasmettendo in tempo reale le immagini per fornire un’esperienza immersiva e assolutamente innovativa nella fruizione di eventi sportivi.

Questa tipologia di bodycam è stata messa a punto e brevettata dalla società israeliana Mindfly, il cui CEO e fondatore Eran Tal si dice entusiasta di aver contribuito a portare il live streaming ad un tale livello successivo. Dopo aver siglato accordi con alcuni club del campionato statunitense di basket NBA con risultati eccezionali, si è scelto di testare questa tecnologia durante gli incontri di calcio proprio durante il match del 16 luglio tra Colonia e Milan, così da sperimentare le fantastiche riprese delle bodycam.

Le bodycam sono il futuro del live streaming?

Non è difficile comprendere quali siano i binari su cui questa tipologia di intrattenimento si sta dirigendo. La visione di contenuti di tipo POV non è di certo una novità, e in passato erano già state messe a punto tecnologie in grado di effettuare riprese sportive direttamente sul campo (basti pensare alle telecamere installate e posizionate sui pali delle porte). Ora che la tecnologia è abbastanza matura, tanto da permettere la creazione di dispositivi indossabili leggeri e altamente sofisticati, siamo sicuri che questa verrà man mano integrata e utilizzata sempre di più al fine di rendere l’intrattenimento sempre più vivido e immersivo.