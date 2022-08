Infinidat lancia la prima garanzia di cyber storage del settore per la recovery dello storage primario

Infinidat amplia il proprio programma di guaranteed Service Level Agreement (SLA). Infinidat, infatti, ha recentemente reso disponibile InfiniSafe Cyber Storage, la prima garanzia di cyber storage del settore per la recovery dello storage primario. Nel caso di un attacco informatico, Infinidat è così in grado di assicurare ad aziende e service provider un recupero e un ripristino dei dati quasi istantaneo, utilizzando un dataset di immutable snapshot e garantendo una tempistica di recovery di circa un minuto o meno. L’azienda ha, inoltre, annunciato una nuova garanzia per le prestazioni delle piattaforme InfiniBox®. Tutte queste novità vanno ad aggiungersi alla garanzia di disponibilità del 100% annunciata da Infinidat nel 2019.

“Infinidat offre costantemente SLA di livello enterprise senza eguali e una customer experience differenziata che ci contraddistingue e che esemplifica al meglio il nostro approccio non convenzionale”, ha dichiarato Phil Bullinger, CEO di Infinidat. “Con l’introduzione della garanzia InfiniSafe Cyber Storage, i nostri SLA ora coprono disponibilità, prestazioni e operazioni di ripristino per soddisfare i requisiti dei data center più esigenti, dimostrando che i clienti sono sempre al centro di ciò che facciamo in qualità di leader di mercato“.

Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems Group, IDC, ha dichiarato: “Nell’ultimo decennio, i fornitori di infrastrutture IT hanno aggiunto garanzie sulle loro piattaforme di storage che hanno migliorato definitivamente l’esperienza di proprietà per lo storage enterprise, ma si sono sempre mantenuti alla larga da tematiche legate alle prestazioni e ai tempi di recovery. Con le nuove garanzie legate proprio alle prestazioni e al cyber storage recovery, Infinidat sta aprendo nuovi orizzonti, generando valore per i propri clienti enterprise“.

Uno storage cyber resiliente è oggi uno dei requisiti più importanti e più richiesti dalle aziende per garantire sicurezza informatica e combattere gli attacchi informatici all’interno dell’intero spazio di archiviazione e dell’infrastruttura dati. In una recente ricerca IDC ha rilevato che, nell’ultimo anno, l’87% delle organizzazioni colpite da attacchi ransomware ha dovuto pagare un riscatto per recuperare i propri dati. Infinidat aiuta le aziende proprio a evitare di dover pagare questo riscatto, permettendo loro di recuperare i dati, intatti e senza compromessi, attraverso un rapido cyber recovery. Inoltre, Infinidat ha recentemente esteso la resilienza informatica anche alle piattaforme di storage eneterprise InfiniBox® e InfiniBox™ SSA II grazie alla tecnologia InfiniSafe, garantendo anche per queste piattaforme snapshot immutabili e tempi di ripristino di un minuto o meno. L’azienda ha presentato InfiniSafe a febbraio 2022, insieme alla moderna piattaforma di backup e protezione dei dati InfiniGuard.

Le piattaforme InfiniBox e InfiniBox SSA II per le implementazioni di primary storage enterprise non sono solo le soluzioni più cyber resilienti e più affidabili del settore, ma anche le più performanti. Viste le costanti ed elevate prestazioni offerte delle piattaforme InfiniBox, Infinidat può aggiungere ai propri SLA anche una garanzia sulle prestazioni. Questo assicura ai clienti che le piattaforme di storage primario di Infinidat siano in grado di superare le prestazioni delle soluzioni di storage già presenti nei propri ambienti di produzione. Da sempre, Infinidat lavora a stretto contatto con i propri clienti per identificare le specifiche esigenze di prestazioni e analizzare i requisiti per ogni singolo workload. Una volta profilati i requisiti di prestazione del carico di lavoro, Infinidat fornirà SLA allineati con le prestazioni necessarie e i carichi di lavoro analizzati.

Il nuovo InfiniBox SSA II conferma l’impegno, da parte di Infinidat, nel fornire le piattaforme di storage enterprise più performanti del settore. InfiniBox SSA II, infatti, è in grado di offrire una latenza di 35 microsecondi, la più bassa rispetto a qualsiasi altra piattaforma di storage comparabile nel settore. Ciò permette ai clienti di ottenere prestazioni ottimali delle applicazioni e dei carichi di lavoro, nonché un sostanziale consolidamento dello storage, che consente una maggiore efficienza e una riduzione dei costi totali.

Fin dalle prime installazioni delle piattaforme InfiniBox, Infinidat è riuscita a guadagnarsi, da parte di aziende che hanno tolleranza zero verso i tempi di fermo, un’eccellente reputazione per la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti. Ogni sistema Infinidat, infatti, è stato progettato per offrire zero tempi di inattività nel corso del suo ciclo di vita e viene fornito con una garanzia di disponibilità del 100%.

Tutte le garanzie SLA di Infinidat sono disponibili per i modelli di consumo offerti dall’azienda: FLX (offerta di storage-as-a-service), Elastic Pricing e acquisto tradizionale. Inoltre, il feedback dei clienti e dei channel partner sull’ampliamento del programma SLA è stato estremamente positivo.

“Con la nuova garanzia InfiniSafe Cyber Storage di Infinidat non dobbiamo più preoccuparci se saremo in grado di riprenderci da un attacco malware o ransomware. Sappiamo che la tecnologia di snapshot immutabili di Infinidat sarà lì per aiutarci senza compromessi“, ha affermato Cole Thompson, Presidente CEO di Virtual Data Corp. “Proprio come in precedenza ha fornito la garanzia di disponibilità del 100%, sappiamo che Infinidat farà lo stesso con la cyber recovery e le prestazioni, stabilendo così un nuovo standard di riferimento“.

“Per essere preparati a un ripristino di emergenza, cerchiamo soluzioni e garanzie che ci aiutino a ridurre al minimo qualsiasi potenziale impatto di un attacco informatico o di qualsiasi altro tipo di disastro. Sapendo che Infinidat garantisce un rapido cyber recovery basato sugli snapshot immutabili di InfiniSafe, oltre a prestazioni elevate, potremmo aggiungerlo al kit di strumenti per data center offerto dai nostri fornitori“, ha affermato Laurent Ulrich, capo dell’IT presso la Corte di giustizia di Basilea, Svizzera. “Al giorno d’oggi, in base alla strategia cloud che stiamo sviluppando, questo tipo di SLA può fare davvero la differenza per un’azienda e il profondo impegno di Infinidat in questo campo dà ancora maggiore sicurezza e tranquillità“.

“Oggi, i clienti enterprise sono alla ricerca del meglio per i propri set di soluzioni, soprattutto per quanto riguarda lo storage, dove vengono archiviati tutti i dati aziendali“, ha affermato Kirk Sanella, Area Vice President Sales West, Technologent. “Non solo Infinidat fornisce soluzioni acclamate nel settore che risolvono anche le esigenze di storage più critiche, ma il loro programma di SLA mostra ai nostri clienti che le soluzioni Infinidat hanno delle basi solide. Inoltre, In qualità di solution provider di alto livello, ci offre anche uno strumento di vendita molto prezioso con i nostri clienti e prospect”.

“Nel mercato di oggi, i clienti enterprise sono consapevoli del ruolo fondamentale svolto dagli ambienti di storage nel mantenere i dati aziendali sempre disponibili, performanti e sicuri“, ha affermato Ted Wiessing, COO, OneNeck IT Solutions. “Abbiamo utilizzato Infinidat in numerosi dei nostri account aziendali e l’esperienza per i nostri clienti e per OneNeck è stata eccellente. Con queste nuove garanzie SLA, Infinidat sta dimostrando al settore che le sue pluripremiate piattaforme offrono le soluzioni di cui i clienti enterprise hanno bisogno e che Infinidat sostiene saldamente le sue offerte con forti garanzie SLA. Non solo i nostri clienti beneficiano di queste garanzie, ma anche dal punto di vista del channel partner offre un altro forte messaggio che può essere trasmesso sia ai clienti in essere sia ai potenziali“.